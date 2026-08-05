Ariana Grande defende clipe que gerou controvérsia sobre magreza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ariana Grande comemorou o lançamento do clipe de "Petal", faixa-título de seu novo álbum. Em uma publicação nas redes sociais, a cantora afirmou amar o vídeo "de todo o coração" e agradeceu aos profissionais que participaram da produção, que estreou em 31 de julho.

A artista disse sentir uma "gratidão profunda e infinita" pelos colaboradores e amigos que ajudaram a transformar a canção em imagens. "Obrigada a todos que ofereceram seu brilho, cuidado e tempo", escreveu.

A publicação foi feita em meio ao anúncio de que Ariana entrará em hiato na carreira. A pausa foi comunicada dias depois do lançamento do álbum e diz respeito aos contínuos comentários sobre a magreza extrema do corpo da artista.

Desde 2023, a artista tem pedido que o público evite especulações sobre sua aparência e sua saúde. No entanto, o próprio clipe de "Petal" gerou controvérias sobre sua saúde nas redes, por aparecer bastante magra no vídeo.

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