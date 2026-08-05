Segunda parte de 'Cem anos de solidão' estreia hoje (5/8) na Netflix

Um trem chega a Macondo. Com ele, começa o declínio do povoado onde vive a família Buendía, na segunda parte da série “Cem anos de solidão”, que estreia nesta quarta-feira (5/8) na Netflix.

A aclamada primeira leva de episódios, lançada em 2024, adaptou a metade inicial do clássico de Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel de Literatura, acompanhando a formação da família de José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán.

Desta vez, a produção acompanha os acontecimentos que conduzem ao fim da estirpe. Os sete primeiros episódios já estão disponíveis e o desfecho será lançado no próximo dia 26.

A temporada começa pelo fim do livro. As primeiras imagens mostram a destruição de Macondo, enquanto a narração recupera a profecia de Melquíades sobre o destino da família. Em seguida, a trama volta ao presente, após a invasão liberal liderada pelo coronel Aureliano Buendía (Claudio Cataño).

Se antes ele era visto como herói, agora enfrenta o desgaste provocado pela guerra. Embriagado pelo poder, torna-se cada vez mais distante dos ideais que motivaram a revolução, é acusado de traição pelo braço-direito Gerineldo Márquez (Rubén Alberto Prado) e encara a morte diversas vezes.

A influência do coronel diminui ao longo da narrativa. Ele, Amaranta (María Adelaida Puerta), Úrsula (Marleyda Soto) e Santa Sofía de la Piedad definham a cada episódio. A caracterização impressiona tanto pelo envelhecimento convincente quanto pela semelhança entre os atores escolhidos para as diferentes gerações.

O protagonismo migra, então, para a nova geração dos Buendía: os gêmeos Aureliano Segundo e José Arcadio Segundo, interpretados por Julián Román na fase adulta. As decisões dos dois condenam o futuro da família e do povoado.

Aureliano se entrega aos prazeres, às festas e ao relacionamento com Petra Cotes (Angela Cano). A adaptação acerta ao transformar em imagens alguns dos momentos mais marcantes do realismo mágico de García Márquez, como a prosperidade sobrenatural dos animais de Petra e a ascensão de Remédios, a Bela (Daniella Reyes) aos céus.

Modernização e decadência

Por outro lado, José Arcadio Segundo persegue o sonho do bisavô de integrar Macondo ao restante do país. Quando a ferrovia idealizada por ele chega ao povoado, a mudança parece promissora, com trens trazendo mercadorias, visitantes e a sensação de que Macondo finalmente alcançará o progresso.

Porém, a modernização desencadeia a decadência. Quando companhia bananeira norte-americana se instala no local, impõe nova lógica de exploração. A empresa prospera e atrai famílias de gringos que erguem o próprio bairro, com quadras, piscinas, clubes e casas padronizadas.

O povoado perde parte de sua identidade, enquanto os trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas, condições precárias, a indiferença da companhia e das autoridades. Cenários, figurinos e fotografia acompanham essa transformação, convertendo Macondo, pouco a pouco, em um lugar melancólico.

Segunda temporada de 'Cem anos de solidão' tem oito episódios: sete serão disponibilizados nesta quarta (5/8) e o último em 26 de agosto Netflix/divulgação

Trabalhadores fazem listas de exigências, são humilhados e se sindicalizam. Os governos colombiano e norte-americano reagem. A chegada do Exército revive os dias de guerra iniciados pelo coronel Aureliano Buendía, fazendo José Arcadio rever a visão que tinha do tio-avô.

Classe trabalhadora

A tensão culmina no sexto episódio. A esperança dos trabalhadores na promessa de novos direitos se contrapõe à frustração provocada pela resposta das autoridades.

O episódio presta homenagem à classe trabalhadora de Macondo e da Colômbia, denunciando as injustiças provocadas pela modernização do país. É neste momento que a adaptação oferece algumas de suas imagens mais fortes.

Depois da violência dos militares, a própria natureza parece reagir. A chuva que dura anos acelera a destruição de Macondo e simboliza o esgotamento da família Buendía.

Nos episódios finais, a série assume tom mais contemplativo e melancólico, preparando o terreno para a conclusão da trama. Mais amarga, mas tão política quanto a primeira parte, a temporada troca o encanto da descoberta de Macondo pela tristeza de assistir à sua lenta ruína.

“CEM ANOS DE SOLIDÃO”

Os sete primeiros episódios da segunda temporada estreiam nesta quarta-feira (5/8), na Netflix. O episódio final será lançado em 26 de agosto.

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