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Segunda parte de 'Cem anos de solidão' estreia hoje (5/8) na Netflix

Última fase da série, atração da Netflix, acompanha o declínio do clã Buendía e de Macondo, o mítico povoado criado por Gabriel García Márquez

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Giovana Souza
Giovana Souza
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
05/08/2026 02:00

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Ator Julián Román como José Arcadio Segundo, na série Cem anos de solidão, durante cena de protesto de trabalhadores durante manifestação em Macondo
José Arcadio Segundo (Julián Román, ao centro) no protesto de trabalhadores oprimidos pela empresa americana que destrói a Macondo dos tempos de seu bisavô crédito: Netflix/Divulgação

Um trem chega a Macondo. Com ele, começa o declínio do povoado onde vive a família Buendía, na segunda parte da série “Cem anos de solidão”, que estreia nesta quarta-feira (5/8) na Netflix.

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A aclamada primeira leva de episódios, lançada em 2024, adaptou a metade inicial do clássico de Gabriel García Márquez, vencedor do Nobel de Literatura, acompanhando a formação da família de José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán.

Desta vez, a produção acompanha os acontecimentos que conduzem ao fim da estirpe. Os sete primeiros episódios já estão disponíveis e o desfecho será lançado no próximo dia 26.

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A temporada começa pelo fim do livro. As primeiras imagens mostram a destruição de Macondo, enquanto a narração recupera a profecia de Melquíades sobre o destino da família. Em seguida, a trama volta ao presente, após a invasão liberal liderada pelo coronel Aureliano Buendía (Claudio Cataño).

Se antes ele era visto como herói, agora enfrenta o desgaste provocado pela guerra. Embriagado pelo poder, torna-se cada vez mais distante dos ideais que motivaram a revolução, é acusado de traição pelo braço-direito Gerineldo Márquez (Rubén Alberto Prado) e encara a morte diversas vezes.

A influência do coronel diminui ao longo da narrativa. Ele, Amaranta (María Adelaida Puerta), Úrsula (Marleyda Soto) e Santa Sofía de la Piedad definham a cada episódio. A caracterização impressiona tanto pelo envelhecimento convincente quanto pela semelhança entre os atores escolhidos para as diferentes gerações.

O protagonismo migra, então, para a nova geração dos Buendía: os gêmeos Aureliano Segundo e José Arcadio Segundo, interpretados por Julián Román na fase adulta. As decisões dos dois condenam o futuro da família e do povoado.

Aureliano se entrega aos prazeres, às festas e ao relacionamento com Petra Cotes (Angela Cano). A adaptação acerta ao transformar em imagens alguns dos momentos mais marcantes do realismo mágico de García Márquez, como a prosperidade sobrenatural dos animais de Petra e a ascensão de Remédios, a Bela (Daniella Reyes) aos céus.

Modernização e decadência

Por outro lado, José Arcadio Segundo persegue o sonho do bisavô de integrar Macondo ao restante do país. Quando a ferrovia idealizada por ele chega ao povoado, a mudança parece promissora, com trens trazendo mercadorias, visitantes e a sensação de que Macondo finalmente alcançará o progresso.

Porém, a modernização desencadeia a decadência. Quando companhia bananeira norte-americana se instala no local, impõe nova lógica de exploração. A empresa prospera e atrai famílias de gringos que erguem o próprio bairro, com quadras, piscinas, clubes e casas padronizadas.

O povoado perde parte de sua identidade, enquanto os trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas, condições precárias, a indiferença da companhia e das autoridades. Cenários, figurinos e fotografia acompanham essa transformação, convertendo Macondo, pouco a pouco, em um lugar melancólico.

Homem está sentado aos pés de árvore gigantesca em cena da série Cem anos de solidão
Segunda temporada de 'Cem anos de solidão' tem oito episódios: sete serão disponibilizados nesta quarta (5/8) e o último em 26 de agosto Netflix/divulgação

Trabalhadores fazem listas de exigências, são humilhados e se sindicalizam. Os governos colombiano e norte-americano reagem. A chegada do Exército revive os dias de guerra iniciados pelo coronel Aureliano Buendía, fazendo José Arcadio rever a visão que tinha do tio-avô.

Classe trabalhadora

A tensão culmina no sexto episódio. A esperança dos trabalhadores na promessa de novos direitos se contrapõe à frustração provocada pela resposta das autoridades.

O episódio presta homenagem à classe trabalhadora de Macondo e da Colômbia, denunciando as injustiças provocadas pela modernização do país. É neste momento que a adaptação oferece algumas de suas imagens mais fortes.

Depois da violência dos militares, a própria natureza parece reagir. A chuva que dura anos acelera a destruição de Macondo e simboliza o esgotamento da família Buendía.

Nos episódios finais, a série assume tom mais contemplativo e melancólico, preparando o terreno para a conclusão da trama. Mais amarga, mas tão política quanto a primeira parte, a temporada troca o encanto da descoberta de Macondo pela tristeza de assistir à sua lenta ruína.

“CEM ANOS DE SOLIDÃO”

Os sete primeiros episódios da segunda temporada estreiam nesta quarta-feira (5/8), na Netflix. O episódio final será lançado em 26 de agosto.

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