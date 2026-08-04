Salário de R$ 18 mil e viagens de luxo: a rotina das babás de Virginia Fonseca

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Uma imagem de Virginia Fonseca com a babá Carina Costa viralizou nas redes sociais. O registro foi feito por Zé Felipe no hospital onde as filhas do ex-casal, Maria Alice e Maria Flor, se recuperavam de uma cirurgia nas amígdalas e adenoides.

Carina é uma das profissionais que se revezam no cuidado com as crianças. A rotina inclui viagens internacionais, voos em primeira classe e hospedagens de alto padrão. Mesmo após a separação e o novo relacionamento de Virginia com o jogador Vini Jr., a estrutura de cuidados, que conta com uma equipe de profissionais e enfermeiras, permanece a mesma.

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Algumas cuidadoras ganharam projeção nas redes sociais, acumulando milhares de seguidores ao compartilhar os bastidores do trabalho. Nomes como Davila Suelle, Renata Fabrini, Rafaella Karolline, Thais Lorrane e Luciana Bispo se tornaram conhecidos do público. Vilmeci Passarinho também integrou a equipe, mas não ocupa mais a função.

Viagens e experiências

As viagens são um capítulo à parte na rotina das profissionais. A equipe já acompanhou a família em destinos como Trancoso, na Bahia, e nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo. Em Dubai, Virginia apresentou caviar às cuidadoras.

Recentemente, uma delas relatou ter visto a neve pela primeira vez durante uma estadia na Europa, enquanto outra conheceu o mar. As experiências geram curiosidade e engajamento nas redes sociais, com internautas chamando o trabalho de "emprego dos sonhos" e brincando sobre onde poderiam enviar seus currículos.

Salário e gestão financeira

O salário das babás é estimado em R$ 9 mil mensais. O valor pode aumentar com um adicional de R$ 700 por diária em viagens, aproximando-se de R$ 18 mil em meses com deslocamentos frequentes. Os números, no entanto, nunca foram confirmados oficialmente.

Virginia já declarou que não conhece os valores exatos, pois a gestão dos contratos é de responsabilidade de sua mãe, Margareth Serrão. "Eu pretendo ficar com essas (babás) até não ter babá mais. A minha mãe que entra em ação. As meninas são ótimas, até porque elas cuidam do nosso prêmio mais precioso (…) Não sei quanto elas ganham, minha mãe que cuida", afirmou a influenciadora em uma declaração antiga.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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