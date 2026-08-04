Atriz de "O Exorcista" é investigada por maus-tratos de 250 cachorros

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A atriz Linda Blair, de 67 anos, protagonista do clássico "O Exorcista" (1973), teve sua propriedade nos Estados Unidos revistada pela polícia após denúncias de maus-tratos a animais mantidos em seu canil.

Segundo o site TMZ, as autoridades foram ao local depois que a artista ignorou 24 tentativas de contato feitas ao longo de três anos para esclarecer problemas com a licença de funcionamento do abrigo.

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A visita ocorreu porque as licenças do canil venceram em 2023. Na residência, os policiais encontraram 251 cães. Os animais não apresentavam ferimentos ou doenças visíveis.

No entanto, vizinhos denunciaram ao Departamento de Planejamento Regional que os cães costumam chorar e uivar com frequência, o que levantou suspeitas de maus-tratos.

Linda Blair foi multada por não possuir uma estrutura adequada para abrigar a quantidade de cachorros no local. Nenhum animal foi apreendido pelas autoridades.

O que disse Linda Blair?

Nas redes sociais, a atriz minimizou a situação e atribuiu o problema a uma questão de "papeladas".

"Acontece que só temos algumas papeladas para resolver e algumas mudanças na estrutura, mas, como todos sabem, estou querendo me mudar para poder ser mais educativa e ajudar mais animais", publicou.

Blair também avaliou que a repercussão do caso pode ser positiva para a causa animal, atraindo mais doações para o canil e ajudando a combater a crueldade.

"Aqui está minha mensagem atualizada sobre o recente evento bizarro — uma enorme cobertura da imprensa mundial em prol dos animais que considero algo positivo", afirmou. "É gratificante ver o apoio incrível de todos pelos animais! Vejo que grandes mudanças virão a partir deste momento."

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.