Elisa Santana lança em BH o livro infantojuvenil 'O meu amigo'

Ingo Ostrovsky

Especial para o EM



Existem textos infantojuvenis que caem como uma luva para quem já passou dessa idade. É o caso deste “O meu amigo”, da mineira Elisa Santana, que a editora Aletria, de Belo Horizonte, acaba de lançar. Elisa conta em menos de 50 páginas a história de uma relação afetiva – não amorosa –, coisa que parece ter se perdido nos implacáveis meandros da comunicação digital.

Tudo começa quando a família de Pierre (“é nome estrangeiro?”) se muda para a casa vizinha à de Joana (“mas pode me chamar de Jô”). São duas crianças, de 11 e 12 anos, que acabam se interessando uma pela outra e começam uma conversa que envolve ligação direta com a realidade e desemboca naquilo que a vida e a literatura chamam de “amizade”.

A vida real está presente nas conversas, nos jogos, na escada encostada no muro que separa as casas, no fato de uma das crianças ter pais separados e até na presença – e ausência – do famigerado celular: Pierre usa o da irmã mais velha (“ela não gosta que eu pegue”) e Jô não tem (“meus pais dizem que a gente não precisa ter o que a gente não precisa ter”).

Jô e Pierre vivem num lugar onde tem árvores “pé de amora, pé de manga-espada, pé de limão-capeta” e bichos “gosto de ver as vacas comendo, elas mastigam devagarinho, parece até que o capim é gostoso”, além de pássaros e borboletas que interessam aos dois.

Um Brasil de verdade, onde Pierre cultiva seu gosto por desenhar prédios e vestidos e nem liga quando é chamado de “menina” só porque vestiu umas roupas esquisitas numa brincadeira.

As ilustrações, em preto e branco e a cores, como a da capa, são do artista plástico Demóstenes Dumont, também mineiro, formado em gravura na prestigiosa Escola de Artes Plásticas de Varsóvia, na Polônia.

“O MEU AMIGO”

Livro de Elisa Santana. Lançamento neste sábado (1º/8), às 11h, na Livraria da Aletria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Savassi). Preço: R$ 49,90. Informações: @livrariadaaletria

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