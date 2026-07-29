Robert Downey Jr. cobra mais que o dobro dos colegas para ser Doutor Destino; saiba quanto
Astro receberá US$ 100 milhões para viver o vilão Doutor Destino nos próximos 'Vingadores' e em um terceiro filme secreto do estúdio
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O contrato de Robert Downey Jr. para seu retorno à Marvel prevê sua participação em três filmes, e não apenas nos dois próximos da saga “Vingadores”. A imprensa internacional divulgou o salário do ator, que viverá o vilão Doutor Destino.
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Segundo o site Page Six, responsável pela notícia, Downey Jr. receberá US$ 100 milhões, valor que ultrapassa R$ 512 milhões. O acordo engloba sua atuação em “Vingadores: Doutor Destino”, “Vingadores: Guerras Secretas” e um terceiro longa ainda mantido em segredo pelo estúdio.
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O astro, que interpretou o Homem de Ferro entre 2008 e 2019, despediu-se do personagem em “Vingadores: Ultimato” (2019), com a morte do herói. Ele retorna à franquia no próximo mês de dezembro.
Novos filmes e valores do elenco
“Vingadores: Doutor Destino” tem lançamento previsto para 18 de dezembro de 2026, seguido por “Vingadores: Guerras Secretas” em dezembro de 2027. Ainda não há informações sobre qual será o terceiro filme com a presença do ator.
O cachê de Downey Jr. é mais do que o dobro do que receberão seus colegas. Chris Hemsworth, intérprete do Thor, e Chris Evans, o Capitão América, aparecem com os segundos maiores salários: US$ 40 milhões (R$ 205 milhões) para cada um pelos dois filmes.
A publicação também revelou que o orçamento combinado para os dois novos “Vingadores” será de US$ 600 milhões, o que representa mais de R$ 3 bilhões. O Page Six afirma ter procurado os assessores de Robert Downey Jr. e da Marvel, mas as duas partes não se pronunciaram sobre o tema.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.