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INFLUENCIADORES

Conheça 7 influenciadores LGBTQIA+ que usam a voz contra o preconceito

Além da denúncia, criadores de conteúdo usam suas plataformas para educar, inspirar e fortalecer a comunidade com representatividade e orgulho.

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
29/07/2026 16:34

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Conheça 7 influenciadores LGBTQIA+ que usam a voz contra o preconceito
Criadores de conteúdo LGBTQIA+ utilizam suas redes para promover representatividade e combater preconceitos crédito: Reprodução

A crescente visibilidade de ataques homofóbicos e transfóbicos nas redes sociais acende um alerta sobre o discurso de ódio online. Casos de grande repercussão evidenciam a violência que membros da comunidade LGBTQIA+ enfrentam diariamente, mesmo em seus próprios espaços de comunicação.

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Contudo, na contramão do preconceito, um número expressivo de criadores de conteúdo utiliza suas plataformas não apenas para denunciar, mas principalmente para educar, inspirar e construir ambientes seguros na internet. Eles transformam seus perfis em ferramentas de ativismo, promovendo representatividade e fortalecendo a comunidade.

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Quem são os influenciadores LGBTQIA+ para acompanhar?

Esses criadores de conteúdo abordam temas que vão do humor à política, passando por moda, cultura pop e saúde mental. Conheça sete vozes importantes que usam sua visibilidade para combater o preconceito e ampliar o diálogo sobre diversidade.

Spartakus Santiago

Publicitário e comunicador, Spartakus analisa a cultura pop sob a ótica das pautas raciais e LGBTQIA+. Seu conteúdo convida o público a pensar criticamente sobre estruturas sociais, racismo e homofobia de forma didática e acessível em plataformas como YouTube e Instagram.

Rita Von Hunty

A persona drag do professor Guilherme Terreri, Rita Von Hunty, criou o canal “Tempero Drag”, onde faz análises aprofundadas sobre política, sociologia e cultura. Sua abordagem acadêmica e crítica tornou-se uma referência no ativismo digital e na educação política.

Mandy Candy

Uma das pioneiras na produção de conteúdo por mulheres trans no YouTube brasileiro, Mandy compartilha suas experiências de vida com honestidade. Ela aborda sua transição, relacionamentos e desafios, criando um espaço de identificação e apoio para a comunidade.

Leandrinha Du Art

Ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+, Leandrinha usa suas redes para falar de forma direta e sem tabus sobre sexualidade, acessibilidade e política. Sua voz potente quebra estereótipos e desafia o capacitismo e a transfobia.

Bielo Pereira

Bielo é uma voz fundamental na discussão sobre identidade de gênero e representatividade negra. Em seus perfis, aborda temas como autoestima, saúde mental e vivências não-binárias com uma comunicação acolhedora e educativa.

Triz Pariz

Atriz e criadora de conteúdo, Triz usa sua plataforma para falar sobre arte, cinema e suas vivências Seu conteúdo criativo aborda a importância da representatividade na cultura e compartilha aspectos de sua vida, ajudando a normalizar e dar visibilidade à comunidade.

Jonas Maria

Focando em vivências transmasculinas, Jonas cria conteúdo informativo e pessoal sobre transição de gênero, saúde e direitos de pessoas trans. Ele desmistifica processos e compartilha sua jornada, servindo como uma importante fonte de informação e acolhimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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