Conheça 7 influenciadores LGBTQIA+ que usam a voz contra o preconceito

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A crescente visibilidade de ataques homofóbicos e transfóbicos nas redes sociais acende um alerta sobre o discurso de ódio online. Casos de grande repercussão evidenciam a violência que membros da comunidade LGBTQIA+ enfrentam diariamente, mesmo em seus próprios espaços de comunicação.

Contudo, na contramão do preconceito, um número expressivo de criadores de conteúdo utiliza suas plataformas não apenas para denunciar, mas principalmente para educar, inspirar e construir ambientes seguros na internet. Eles transformam seus perfis em ferramentas de ativismo, promovendo representatividade e fortalecendo a comunidade.

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Quem são os influenciadores LGBTQIA+ para acompanhar?

Esses criadores de conteúdo abordam temas que vão do humor à política, passando por moda, cultura pop e saúde mental. Conheça sete vozes importantes que usam sua visibilidade para combater o preconceito e ampliar o diálogo sobre diversidade.

Spartakus Santiago

Publicitário e comunicador, Spartakus analisa a cultura pop sob a ótica das pautas raciais e LGBTQIA+. Seu conteúdo convida o público a pensar criticamente sobre estruturas sociais, racismo e homofobia de forma didática e acessível em plataformas como YouTube e Instagram.

Rita Von Hunty

A persona drag do professor Guilherme Terreri, Rita Von Hunty, criou o canal “Tempero Drag”, onde faz análises aprofundadas sobre política, sociologia e cultura. Sua abordagem acadêmica e crítica tornou-se uma referência no ativismo digital e na educação política.

Mandy Candy

Uma das pioneiras na produção de conteúdo por mulheres trans no YouTube brasileiro, Mandy compartilha suas experiências de vida com honestidade. Ela aborda sua transição, relacionamentos e desafios, criando um espaço de identificação e apoio para a comunidade.

Leandrinha Du Art

Ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e da comunidade LGBTQIA+, Leandrinha usa suas redes para falar de forma direta e sem tabus sobre sexualidade, acessibilidade e política. Sua voz potente quebra estereótipos e desafia o capacitismo e a transfobia.

Bielo Pereira

Bielo é uma voz fundamental na discussão sobre identidade de gênero e representatividade negra. Em seus perfis, aborda temas como autoestima, saúde mental e vivências não-binárias com uma comunicação acolhedora e educativa.

Triz Pariz

Atriz e criadora de conteúdo, Triz usa sua plataforma para falar sobre arte, cinema e suas vivências Seu conteúdo criativo aborda a importância da representatividade na cultura e compartilha aspectos de sua vida, ajudando a normalizar e dar visibilidade à comunidade.

Jonas Maria

Focando em vivências transmasculinas, Jonas cria conteúdo informativo e pessoal sobre transição de gênero, saúde e direitos de pessoas trans. Ele desmistifica processos e compartilha sua jornada, servindo como uma importante fonte de informação e acolhimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.