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Marshals: entenda a trama do novo spin-off do universo Yellowstone

A produção de 2026 traz profundidade ao legado da família Dutton; veja nossa lista atualizada com as melhores obras de impacto do produtor

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
27/07/2026 16:18

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Marshals: entenda a trama do novo spin-off do universo Yellowstone
Taylor Sheridan, mente por trás do universo &#39;Yellowstone&#39;, que segue em expansão com novos spin-offs e dramas crédito: Ryan Pfluger for Variety

Mesmo após o encerramento de 'Yellowstone', o legado de Taylor Sheridan continua mais forte do que nunca. O criador expandiu seu universo com diversas produções aclamadas, incluindo dois novos spin-offs lançados em 2026 que dão continuidade e profundidade à saga da família Dutton e a outros dramas intensos. Para quem busca novas maratonas com a mesma assinatura de qualidade, preparamos uma lista atualizada com sete títulos indispensáveis do produtor que estão disponíveis nos serviços de streaming.

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1. Marshals: qual a trama do novo spin-off de 2026?

Lançado em 2026, este é um dos mais recentes acréscimos ao universo de Yellowstone. A série acompanha Kayce Dutton (Luke Grimes) em sua carreira como Marshal dos EUA, explorando casos complexos e a justiça na fronteira moderna. A produção já foi um sucesso de audiência e está renovada para a segunda temporada, disponível na CBS e no Paramount+.

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2. Dutton Ranch: como a história continua após Yellowstone?

Estreando em maio de 2026, 'Dutton Ranch' é a sequência direta dos eventos que encerraram 'Yellowstone'. Focada na vida no rancho após a conclusão da série original, a trama é protagonizada por Cole Hauser (Rip Wheeler) e Kelly Reilly (Beth Dutton), mostrando os novos desafios para manter o legado da família. A série está disponível no Paramount+.

3. 1923: como a série expande o universo da família Dutton?

Estrelada por Harrison Ford e Helen Mirren, '1923' avança no tempo para mostrar a geração seguinte dos Dutton. A trama, que já tem uma segunda temporada confirmada, acompanha os desafios da família durante um período de grandes dificuldades históricas, incluindo a Lei Seca, pandemias e a Grande Depressão nos Estados Unidos. A produção aprofunda a mitologia da família, conectando os eventos de '1883' com a realidade de 'Yellowstone' e pode ser assistida no Paramount+.

4. 1883: qual a história do primeiro spin-off de Yellowstone?

Esta série limitada, concluída há alguns anos, funciona como o prelúdio definitivo de 'Yellowstone'. Ela narra a perigosa jornada da família Dutton pelo Oeste americano em busca de uma nova vida, mostrando como eles deixaram a pobreza no Texas para fundar o que viria a ser o gigantesco rancho de Montana. Com uma produção cinematográfica, '1883' explora temas de sobrevivência e a brutalidade da expansão territorial. Disponível exclusivamente no Paramount+.

5. Mayor of Kingstown: do que se trata o drama criminal?

A série acompanha a poderosa família McLusky na cidade de Kingstown, Michigan, onde o negócio das prisões é a única indústria próspera. A trama aborda temas como racismo sistêmico, corrupção e desigualdade, enquanto os personagens tentam impor ordem em um lugar que não tem. Com Jeremy Renner no papel principal, 'Mayor of Kingstown' é um drama denso e violento que se afasta do cenário de faroeste, mas mantém a tensão característica de Sheridan. Todos os episódios estão no catálogo do Paramount+.

6. Tulsa King: como Stallone entrou para o universo Sheridan?

Sylvester Stallone interpreta Dwight 'The General' Manfredi, um mafioso de Nova York que, após cumprir 25 anos de prisão, é exilado por seu chefe para a cidade de Tulsa, em Oklahoma. Lá, ele começa a construir um novo império do crime com uma equipe improvável. 'Tulsa King' mistura elementos de crime com um toque de comédia, mostrando o choque cultural de um mafioso da velha guarda em um ambiente totalmente novo. A série está disponível no Paramount+.

7. Special Ops: Lioness: qual a trama da série de espionagem?

Inspirada em um programa militar real dos Estados Unidos, a trama segue uma jovem fuzileira naval recrutada pela CIA para se infiltrar em uma organização terrorista. O thriller de espionagem é estrelado por Zoe Saldaña, Nicole Kidman e Laysla de Oliveira. 'Special Ops: Lioness' mergulha na guerra ao terrorismo sob uma perspectiva feminina, explorando os sacrifícios pessoais e profissionais das agentes envolvidas. A produção também é uma exclusividade do Paramount+.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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