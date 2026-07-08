'Stuart não consegue salvar o universo': tudo sobre a nova série derivada de 'The Big Bang theory'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A nova comédia Max Original, "Stuart Não Consegue Salvar o Universo", estreia em 23 de julho na HBO Max. A série marca o retorno ao universo de "The Big Bang Theory", acompanhando Stuart Bloom em uma missão para salvar o universo.

Como o esperado, as coisas não devem sair conforme o planejado para o personagem.

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Qual é a história de 'Stuart não consegue salvar o universo'?

Na trama, Stuart (Kevin Sussman) recebe uma missão inesperada. O dono da loja de quadrinhos é encarregado de restaurar a realidade após quebrar um dispositivo construído por Sheldon e Leonard, o que causa um apocalipse multiversal.

Quais personagens estarão na série?

Para ajudá-lo na aventura, Stuart contará com figuras conhecidas de "The Big Bang Theory". A lista inclui Denise (Lauren Lapkus), o geólogo Bert (Brian Posehn) e o físico quântico Barry Kripke (John Ross Bowie). Ao longo da jornada, eles encontram versões de outros personagens de universos alternativos.

Quais episódios de 'The Big Bang theory' assistir antes da série?

Para se preparar para a nova produção, vale a pena relembrar episódios marcantes com a participação de Stuart Bloom disponíveis na HBO Max.

O encontro inesperado entre Stuart e Penny

A primeira aparição de Stuart ocorre no 20º episódio da segunda temporada. Confiante e charmoso, ele convida Penny para um encontro, o que deixa Leonard com ciúmes. Tudo vai bem até Sheldon iniciar uma discussão sobre o Batman com Stuart.

Stuart se muda para a casa da Sra. Wolowitz

Na sétima temporada, a loja de quadrinhos de Stuart pega fogo, deixando-o sem teto e sem dinheiro. Howard oferece a ele um emprego para cuidar de sua mãe. Stuart e a sra. Wolowitz desenvolvem uma amizade inusitada, e ele se muda para a casa dela, tornando-se uma espécie de "padrasto".

...e fica próximo da família de Howard

Na oitava temporada, Stuart continua próximo da família Wolowitz e leva a prima de segundo grau de Howard, Jeanie, a um baile. A aproximação enfurece Howard, que acusa o amigo de se aproveitar de seus círculos familiares, gerando uma discussão.

Stuart e Denise se apaixonam!

Nas temporadas finais, Stuart tem uma reviravolta na vida. Um tuíte de Neil Gaiman faz sua loja de quadrinhos lotar, e ele precisa contratar uma assistente: sua futura namorada, Denise. Os dois se aproximam pela paixão em comum por quadrinhos na 11ª temporada, e a relação se intensifica até que passam a morar juntos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.