AML debate poéticas do envelhecimento e o legado de escritoras

O projeto Sábados Feministas promove o encontro “Poéticas do envelhecimento” neste sábado (20/6), às 10h, na Academia Mineira de Letras. A programação gratuita une as poetas Adriane Garcia e Thaís Guimarães com a professora e pesquisadora Constância Lima Duarte para uma manhã sobre literatura e memória.

O evento combina leitura de poemas, debate e a apresentação do livro “Círculos onde envelheço”, que será lançado na semana seguinte. Durante o encontro, Garcia e Guimarães apresentarão poemas autorais e textos de escritoras que atravessam mais de um século da literatura brasileira.

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A publicação nasce do diálogo das autoras com escritoras como Maria Firmina dos Reis, Adélia Prado, Conceição Evaristo e Sônia Queiroz. Para as poetas, as homenageadas compõem uma linhagem afetiva. “São vozes que se desdobram nos círculos da poesia, da linguagem e da memória, constituindo também nossas próprias vozes”, afirmam.

A pesquisadora Constância Lima Duarte abordará o conceito de memoricídio, que trata do apagamento da memória e do patrimônio cultural de determinados grupos. Ela discutirá como a exclusão de autoras dos registros históricos impacta a cultura brasileira. Duarte considera o projeto um “primoroso trabalho poético” por lançar nova luz sobre a produção literária feminina.

Conheça as convidadas

Adriane Garcia é poeta e ensaísta, autora de livros como “Fábulas para adulto perder o sono”, vencedor do Prêmio Paraná de Literatura, e o recente “Atlas de Anatomia”.

Thaís Guimarães é poeta, editora e escritora para a infância. Estreou em 1983 com “Jogo de Cintura” e venceu o Prêmio Jabuti em 1988 com a obra infantil “Bom dia, Ana Maria”.

Constância Lima Duarte é professora de Literatura Brasileira da UFMG e referência nos estudos sobre literatura de autoria feminina. Coordena o Grupo de Pesquisa Mulheres em Letras, cadastrado no CNPq.

O Sábados Feministas é uma iniciativa da AML em parceria com o movimento Quem Ama Não Mata e conta com patrocínio do Instituto Unimed-BH, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio da Minasmáquinas e do Esquina Santê. A entrada é gratuita e o evento acontece na Rua da Bahia, 1466, em Lourdes, com portões abertos às 9h30.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.