Nova antologia reúne 30 poetas brasileiras em gesto de reparação histórica

Como é que uma pessoa, tão conhecida em vida, pode simplesmente desaparecer? A pergunta se impõe ao revisitarmos nomes como Ângela do Amaral Rangel (1725-s.d.), Beatriz Brandão (1779-1868), Auta de Souza (1876-1901), Francisca Júlia da Silva (1871- 1920), Martha de Hollanda (1903-1950) e ao menos outras 19 poetas reunidas em “Inesquecíveis – Quatro séculos de poetas brasileiras”(ed. Bazar do Tempo), organizado por Ana Rüsche e Lubi Prates.

A publicação traça um panorama da produção poética feminina no Brasil a partir da obra de 30 autoras, distribuídas entre Brasil Colônia, Império, República (até 1940) e “Poetas nascidas entre 1940 e 1970”. Entre as poetas contempladas, quatro são de Minas: Bárbara Heliodora (1759-1819), a já citada Beatriz Brandão, Maria Lúcia Alvim e Conceição Evaristo.

Conceição, de romances aclamados como “Ponciá Vicêncio”(2003) e “Becos da memória”(2006), tem produção poética menos conhecida. Na coletânea, o fazer poético da belo-horizontina é representado pelos poemas “Vozes-mulheres”, “Recordar é preciso” e “A noite não adormece nos olhos das mulheres”.

Mais do que mapear características estéticas, “Inesquecíveis”apresenta as biografias e o contexto histórico e cultural dessas mulheres, evidenciando os mecanismos que contribuíram para seu apagamento. Em muitos casos, o que sobreviveu dessas autoras foi fruto quase do acaso, ou da mediação masculina.

Ângela do Amaral Rangel, por exemplo, recebeu educação formal ainda no período colonial e integrou a Academia dos Seletos, agremiação literária que antecedeu a Academia Brasileira de Letras (ABL). Seus poemas só não desapareceram porque foram incluídos na antologia “Júbilos da América”, organizada por Manoel Tavares de Sequeira e Sá e publicada em 1754, em Portugal. Não fosse isso, registros mais banais de sua vida, como o ano de morte, seriam esquecidos.

Já Narcisa Amália foi uma das figuras mais proeminentes da literatura brasileira no Segundo Reinado. Considerada uma das primeiras mulheres a se profissionalizar como jornalista no Brasil, foi também educadora de ensino primário. Com a publicação do livro “Nebulosas”(1872), recebeu a Lira de Ouro e elogios de Machado de Assis e Silvio Romero.

“Tínhamos interesse em saber quem eram as poetas brasileiras além de Cecília Meireles e Ana Cristina Cesar”, brinca Ana Rüsche. “Estreei na literatura em 2005 e, naquela época, víamos poucas mulheres publicando poesia”, acrescenta, referindo-se a “Rasgada”, seu livro de estreia.

A ideia do resgate partiu de Lubi Prates, que desde 2016 desenvolve cursos e encontros dedicados à recuperação dessas trajetórias. Ana, por sua vez, já havia pesquisado a obra de Dinah Silveira de Queiroz, segunda mulher a ingressar na ABL, mas relutava em retomar esse tipo de investigação. “É um processo sofrido. Dói constatar a dimensão do apagamento fruto do machismo. O passado nos olha com um abismo e nos faz perguntar se isso também acontecerá conosco”, afirma.

“Inesquecíveis”, portanto, se apresenta como gesto de reparação. É graças ao livro que redescobrimos, por exemplo, que Beatriz Brandão, natural de Ouro Preto, era presença constante na imprensa carioca do início do século 19 e teve o nome incluído em dicionários bibliográficos ainda em vida. Ou que Martha de Hollanda foi figura central na literatura e na luta pelos direitos civis em Pernambuco, tornando-se, em 1931, uma das líderes da Cruzada Feminista Brasileira e a primeira mulher pernambucana a conquistar o título de eleitor.

Há ainda Maria Lúcia Alvim, mineira, irmã do também poeta Francisco Alvim. Depois de viver décadas afastada do mercado editorial, distribuindo suas criações apenas de forma artesanal para amigos próximos, ela foi redescoberta e, em 2021, meses após sua morte, venceu o Prêmio Jabuti de Poesia, com “Batendo pasto”(ed. Relicário).

Ao reunir essas 30 trajetórias, “Inesquecíveis” não apenas resgata nomes apagados pelo tempo, mas convida o leitor a reler a história literária brasileira sob outra ótica. Em “Inesquecíveis”, lembrar deixa de ser nostalgia para se tornar gesto crítico.

ESCRITORAS NA ANTOLOGIA

Poetas nascidas no Brasil Colônia

Ângela do Amaral Rangel (1725–s.d.)

Bárbara Heliodora (1759–1819)

Ildefonsa Laura César (1774–1873)

Beatriz Brandão (1779–1868)

Delfina Benigna da Cunha (1791–1857)

Poetas nascidas no Brasil Império

Maria Firmina dos Reis (1822–1917)

Adélia Josefina de Castro Fonseca (1827–1920)

Adelaide de Castro Alves Guimarães (1854–1940)

Josephina Álvares de Azevedo (1851–1913)

Narcisa Amália de Campos (1852–1924)

Inês Sabino Pinho Maia (1853–1911)

Ana Aurora Lisboa (1860–1951)

Amélia de Oliveira (1868–1945)

Auta de Souza (1876–1901)

Poetas nascidas no Brasil República até 1940

Gilka Machado (1893–1980)

Martha de Hollanda (1903–1950)

Julieta Barbara Guerrini (1908–2005)

Pagu (Patrícia Rehder Galvão) (1910–1962)

Edyla Mangabeira Unger (1914–1999)

Anilda Leão (1923–2012)

Maria Lúcia Alvim (1932–2021)

Olga Savary (1933–2020)

Poetas nascidas de 1940 a 1970

Beatriz Nascimento (1942–1995)

Conceição Evaristo (1946–atual)

Alzira Rufino (1949–2023)

Eliane Potiguara (1950–atual)

Miriam Alves (1952–atual)

Claudia Roquette-Pinto (1963–atual)

Marilia Kubota (1964–atual)

Micheliny Verunschk (1972–atual)

“Soneto”

Beatriz Brandão

Voa, suspiro meu, vai diligente,

Busca os Lares ditosos onde mora

O terno objeto, que minha alma adora,

Por quem tanta aflição meu peito sente.

Ao meu bem te avizinha docemente;

Não perturbes seu sono: nesta hora,

Em que a Amante fiel saudosa chora,

Durma talvez pacífico e contente.

C’os ares, que respira, te mistura;

Seu coração penetra; nele inspira

Sonhos de amor, imagens de ternura.

Apresenta-lhe a Amante, que delira;

Em seu cândido peito amor procura:

[...] também por mim terno suspira.

“[Meu amor]”

Martha de Hollanda

Meu amor! O sol em chispas, como gargantilha de fogo, enroscando-se no pescoço da terra.

Ah, quem dera ver-te cego, de olhos abertos, a tatear, como louco, meus beijos.

Quisera arrancar as raízes de teu riso, e por teu coração nas mãos caiadas de um palhaço que, com ele, fizesse

piruetas na arena. Encontrar-me contigo, descalço, por entre cardos e serpentes, em peregrinações de dor.

Desagregar, com o bisturi minúsculo de minhas unhas, tuas artérias e parar teu cérebro. Fazer com teus pulsos,

rosetas de rubis para mim: de teus dentes, braceletes brancos; tecer leques bizarros com as fibras estriadas de tuas

veias e, depois… depois brincar, numa bacia de bronze, com teu sangue coagulado.

“Recordar é preciso”

Conceição Evaristo

O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos

A memória bravia lança o leme:

Recordar é preciso.

O movimento vaivém nas águas-lembranças

dos meus marejados olhos transborda-me a vida,

salgando-me o rosto e o gosto.

Sou eternamente náufraga,

mas os fundos oceanos não me amedrontam

e nem me imobilizam.

Uma paixão profunda é a boia que me emerge.

Sei que o mistério subsiste além das águas.

“INESQUECÍVEIS – QUATRO SÉCULOS DE POETAS BRASILEIRAS”

Organização de Ana Rüsche e Lubi Prates

Editora Bazar do Tempo

320 páginas

R$ 98, nas livrarias ou e-commerce