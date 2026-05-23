Ator de 'Supernatural' é encontrado morto no Canadá

O ator canadense Stewart McLean, conhecido por sua participação nas séries "Supernatural", "Arrow" e "Virgin River", foi encontrado morto na sexta-feira (22/5), na região de Lions Bay, na província da Colúmbia Britânica. McLean estava desaparecido desde o dia 15 de maio e havia sido visto pela última vez em sua residência, na mesma região de Lions Bay.

O caso era tratado inicialmente como desaparecimento, mas, na quinta-feira (21/5), as autoridades passaram a considerar a hipótese de homicídio, após a descoberta de evidências que indicavam que o ator poderia ter sido vítima de um crime.

O caso está sob responsabilidade da Equipe Integrada de Investigação de Homicídios (IHIT) do Canadá. Em nota divulgada à imprensa e publicada pela revista "Variety", os investigadores informaram estar trabalhando para coletar e analisar evidências, revisar imagens de câmeras de segurança e realizar entrevistas, com o objetivo de reconstituir a rotina do ator nos dias anteriores a 15 de maio.

Jodi Caplan, agente de talentos da Lucas Talent que representava McLean, publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do ator.

"Tive a sorte de trabalhar com o Stew por mais de 10 anos. Era sempre um prazer trabalhar com ele –dedicado, profissional, solícito e infinitamente engraçado! Muitos diretores de elenco entraram em contato para expressar suas condolências à família de Stew e à nossa agência, e todas as mensagens dizem a mesma coisa: Que cara incrível ele era e como fará muita falta. Descanse em paz, Stew."

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O papel mais recente de McLean foi em "Virgin River", drama da Netflix, no qual interpretou um frequentador de bar. O ator também teve aparições pontuais em episódios de "Murder in a Small Town", "Happy Face", "Arrow", "Travelers", "The killer inside: The ruth finley story" e "Beyond", além de ter atuado como produtor.