5 sobrenomes italianos muito comuns em Minas e suas origens curiosas
Rossi, Ferrari, Conti; descubra o significado e a história por trás de sobrenomes que marcam a identidade de milhares de mineiros descendentes
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A busca por raízes italianas e o sonho da dupla cidadania movimentam milhares de mineiros. Em Minas Gerais, essa herança, vinda principalmente com a grande onda de imigração entre o final do século XIX e o início do século XX, não está apenas nas tradições e na culinária, mas também nos sobrenomes que atravessam gerações. Muitos deles carregam histórias curiosas sobre a origem das famílias que deixaram a Itália e ajudaram a construir o estado.
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Os sobrenomes italianos frequentemente surgiram a partir de características físicas, profissões, nomes de pais ou até mesmo da cidade de origem de um ancestral. Conhecer o significado por trás deles é como abrir uma janela para o passado de inúmeras famílias mineiras. Cada um conta uma pequena parte da jornada desses imigrantes e de seus descendentes.
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Conheça as origens de 5 sobrenomes comuns
Rossi: Um dos sobrenomes mais difundidos tanto na Itália quanto em Minas Gerais, Rossi deriva da palavra 'rosso', que significa vermelho. A origem mais provável aponta para um apelido dado a um ancestral com cabelos ou barba ruiva, uma característica física que se tornou a identidade de toda uma linhagem familiar.
Ferrari: Este sobrenome está diretamente ligado a uma profissão. Ele vem do latim ferrarius (derivado de ferrum, ferro), o termo italiano para ferreiro (atualmente fabbro). Isso indica que o fundador da família provavelmente trabalhava com ferro, uma atividade essencial e muito respeitada nas comunidades antigas. É um dos sobrenomes ocupacionais mais comuns da Itália.
Conti: Com origem na palavra 'conte', que significa conde, este sobrenome tem algumas possíveis explicações. Pode ter sido atribuído a alguém que trabalhava para um membro da nobreza, ou de forma irônica, a uma pessoa com maneiras ou posturas que lembravam a de um conde no dia a dia.
Bianchi: Similar a Rossi, o sobrenome Bianchi também está relacionado a uma característica física. Derivado de 'bianco', que significa branco, era provavelmente um apelido para alguém com cabelos grisalhos, barba branca ou pele muito clara. É outro sobrenome extremamente popular na Itália.
Martini: Diferente dos outros, Martini é um sobrenome patronímico, ou seja, derivado do nome do pai. Ele significa 'filho de Martin'. O nome Martino, por sua vez, tem raízes no latim 'Martinus', uma referência a Marte, o deus romano da guerra. Essa forma de sobrenome era comum para identificar a filiação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.