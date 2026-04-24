Como é o filme de ação no topo da Netflix, visto mais de 9 milhões de vezes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspense sul-africano "180", dirigido e escrito por Alex Yazbek, foi assistido mais de 9,5 milhões de vezes.



O filme acompanha Zak, um empresário e pai de família em Joanesburgo, que presencia um assassinato no trânsito ao lado do filho. A história se desenrola a partir desse episódio, que coloca o personagem no centro de uma espiral de tensão e violência.



Após um acidente de carro envolvendo capangas do chefe do crime local, Zak é colocado na mira. O longa estreou no dia 17 de abril e entrou no top 10 de 69 países no streaming.



O seu filho, Mandla, acaba baleado e vai parar no hospital. Um erro no plano de saúde e a falta de ação da polícia agravam a situação e deixam o empresário fora de si.



A narrativa também aborda o cenário sociopolítico da África do Sul, em especial a falta de confiança nas autoridades.



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Com a família em crise, Zak deixa a esposa sozinha e decide buscar vingança. Ele se envolve com o submundo do crime de Joanesburgo.