BH tem diversão para todo mundo neste fim de semana

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O final de semana em Belo Horizonte será movimentado. E sem chuva, de acordo com o Climatempo – notícia animadora para o feriadão. Mesclando gastronomia e música, os eventos vão de festa gaúcha a festival de botecos, com muito rock e samba.

Nesta sexta-feira (17/4), começa a 22ª Minas Tchê, que prossegue até domingo da semana que vem (26/4), no Mercado Distrital de Santa Tereza. Tradicional na agenda de BH, o evento terá novidade este ano: a presença da cultura portuguesa na festa.

O grupo folclórico Os Lusíadas estreia na Minas Tchê, com dança, música e trajes típicos da “Terrinha”. As apresentações ocorrerão nesta sexta-feira, às 20h30; sábado (18/4), às 13h30 e 20h30; e domingo (19/4), às 13h30.

Cerca de 100 expositores do Rio Grande do Sul marcam presença na festa. Artesanato e roupas de couro, chocolates de Gramado, vinhos, salames, queijos, cucas coloniais e facas artesanais estarão à venda. Como é de lei, não vai faltar a costela fogo de chão, além de chopes artesanais.

No sábado (18/4), a Praça José Mendes Júnior, no Circuito Praça da Liberdade, recebe o Festival Butequeiros, inspirado na fama de BH como “capital mundial do boteco”. Fígado com jiló, feijão-tropeiro, moela, bolinho de bacalhau, torresmos e espetinhos estão no cardápio, além de cervejas e chopes artesanais.

A trilha sonora ficará a cargo do grupo de samba Trem das Onze e da banda 100% Charlie Brown, que presta tributo ao rock nacional.

Rock na Praça da Assembleia

Também no sábado, a Praça Carlos Chagas, a Praça da Assembleia, recebe a nona edição do projeto BH Cult, com rock and roll e comida mineira.

Amaury Jr, criador da atração, conta que muita coisa mudou desde a estreia, em 2017. “Surgimos como evento cervejeiro e de rock, mas o movimento da cerveja artesanal perdeu a força. Já fiz edições com 25 cervejarias artesanais, hoje trabalhamos apenas com uma. O público perdeu o interesse”, diz.

O BH Cult mudou o foco e se volta agora para atrações musicais, destacando bandas da cena cultural da capital. “Dificilmente repetimos bandas, busco dar oportunidade para as novas, mas sempre procurando qualidade musical bacana”, diz Amaury.

Amanhã, subirão ao palco Seu Madruga, School of Rock, formada por jovens roqueiros, e o grupo Os Explêndidos. O cardápio dos nove anos do BH Cult terá empanadas, pizzas, pastéis, feijão-tropeiro, sanduíches e, claro, pão de queijo recheado.

PROGRAME-SE

22ª MINAS TCHÊ

Desta sexta-feira (17/4) a 26 de abril, no Mercado Distrital de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). De segunda a sexta, das 16h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h. Ingressos: R$ 10, à venda na plataforma Sympla.

FESTIVAL BUTEQUEIROS

Neste sábado (18/4), das 13h às 22h, na Praça José Mendes Júnior, Funcionários. Entrada franca, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.

9º BH CULT

Neste sábado (18/4), das 12h às 21h, na Praça da Assembleia, Santo Agostinho. Entrada franca, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.

CHURRASCO ÁRABE

O evento de rua do Pita Bar e Miniempório (Rua Viçosa, 471, São Pedro) será realizado domingo (19/4), a partir das 11h, tendo como atração o churrasco árabe. Serão oferecidas diferentes opções da iguaria, além de kebab, quibe, falafel, esfirra e arroz árabe de cordeiro. O restaurante Assado, ao lado do Pita, vai preparar assados árabes. A música ficará a cargo dos DJs Bela Ribas e Bitt.

FEIJOADA SOLIDÁRIA

Feijoada para Ogum está marcada para domingo (19/4), às 12h, no Quilombo Manzo Ngunzo Kaiango (Rua São Tiago, 216, Santa Efigênia). Dedicado a Nkosi, divindade do candomblé de Angola, o evento vai arrecadar recursos para a reforma da cozinha do Quilombo Manzo, território de preservação da cultura de matriz africana em Minas Gerais. Entrada franca, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria