Filha de B.B King se apresenta em BH nesta quinta-feira (9/4)

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Claudette King é a única, entre os 15 filhos de B.B. King (1925-2015), que segue carreira na música. Conhecido como “Rei do Blues”, o guitarrista é um dos artistas mais importantes do mundo. Biografias revelam que embora tenha sido diagnosticado como estéril ainda na infância, King reconheceu os 15 herdeiros, todos de mães diferentes, e nunca contestou a paternidade deles.

A cantora Claudette King revela para o Estado de Minas que os irmãos se reuniram pela primeira vez quando todos já eram maiores de idade. Ela faz show em Belo Horizonte nesta quinta-feira (9/4), na estreia do projeto Monka in Blues, na cervejaria Monka, que passa a ter uma noite mensal dedicada ao gênero.

Em agosto e setembro do ano passado, Claudette King se apresentou em BH e em Pará de Minas. Ela tem rodado o país, com passagens também por São Paulo, Curitiba e Brasília.

“O que me faz voltar sempre aqui são as pessoas e o lugar. Amo isso aqui, amo mesmo. O público adora quando me apresento, gostam da minha performance. As pessoas que conheço aqui são muito gentis comigo. Eu amo isso”, elogia.

Pente e espelho

Criada na Califórnia, Claudette iniciou sua trajetória cantando na frente do espelho e usando o pente como microfone. Mais tarde, integrou corais na igreja. “Foi onde aprendi não exatamente a ler música perfeitamente, mas a entender tons, ajustar a voz às notas, entrar no tempo e projetar a voz”, conta.

Entre as grandes influências, a cantora cita Aretha Franklin (1942-2018), que também iniciou a carreira na igreja e estreou aos 14 anos na cena gospel.

“Minhas maiores referências são meu pai, eu mesma e outros artistas que admirava quando mais nova”, diz.

Para o show em Belo Horizonte, Claudette anuncia clássicos do blues, soul e R&B, além de canções autorais e músicas do pai. “Eu me divirto e interajo com o público. Faço blues, mas também música no geral, para todo mundo curtir, isso tem dado muito certo”, afirma.

A Bruno Marques Band, liderada pelo belo-horizontino Bruno Marques, vai acompanhar Claudette. “Ele é um bom músico, tem boa personalidade e é o tipo de pessoa com quem adoro trabalhar”, elogia a americana.

A artista diz levar para suas apresentações os ensinamentos do pai. “Ele sempre dizia: não importa o que você faça, lembre-se de quem você é. Ele dava 100% de si e esperava que eu fizesse ainda mais. É isso que faço: dou 150%, porque vem da alma, do coração. Faço porque amo música, amo cantar”, conclui.

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MONKA IN BLUES

Nesta quinta-feira (9/4), na Monka Cervejaria (Rua Nossa Senhora de Lourdes, 111, Bairro Olhos D' Água). A casa abre às 18h e o show começa às 21h. Ingressos individuais: R$ 80, antecipados, à venda pelo telefone (31) 99747-4050; e R$ 110 (na porta).