Fantasmas da Estrada Real assombram a Noite Mineira de Museus e Bibliotecas
Contadora de histórias Bárbara Amaral vai levar assombrações e almas-penadas à Casa Rosada Gasmig Minas, na quinta-feira (9/4)
Dizendo-se apaixonada pelos fantasmas de Belo Horizonte, a contadora de histórias Bárbara Amaral apresenta a narração “Contos de terror, só para as pessoas corajosas”, nesta quinta-feira (9/4), às 19h, na Casa Rosada Gasmig Minas. O evento faz parte da 16ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas.
O público ouvirá histórias de assombrações e espíritos que atravessam a Estrada Real no trecho de Sabará. Bárbara Amaral também vai narrar lenda urbana de Belo Horizonte. Ela se apresenta pela primeira vez na Noite Mineira de Museus.
O caminho de Bárbara na contação de histórias tem quase 20 anos. Premiada no 20º International Storytelling Festival, em Teerã, no Irã, ela vêm participando de festivais internacionais na Colômbia, Costa Rica, Peru e México.
“Comecei com o público infantil e depois fui para o público adulto. Atualmente, sou coordenadora de cursos da Elena (Escola Livre de Estudos da Narração Artística), produtora executiva da Candeia: Mostra Internacional de Narração Artística e tenho o podcast ‘Histórias com café’, com mais três narradoras", diz.
Ao pesquisar casos e lendas de BH, inicialmente Bárbara focava mais em casos de morte; atualmente, ela se volta para contos urbanos. Inclusive, publicou artigo sobre o “Capeta da Vilarinho”, lenda da região de Venda Nova sobre o homem que frequentava bailes nos anos 1980. Charmoso, dançava com as mulheres, mas revelava seus chifres e as patas de bode no decorrer da noite.
"Os contos chegam diariamente para a gente. Esse, do Vilarinho, por exemplo, me chegou primeiro através dos meus avós. Quando decidi pesquisar, fui atrás de pessoas que pudessem contar as histórias. Um grande cartunista aqui de BH, o Celton, tem HQs sobre essas lendas e tive acesso a eles", comenta.
Bárbara diz que todas as vezes em que uma história é narrada, ouvintes têm outra para adicionar ao caso ou detalhes a oferecer
“Passei a fazer um compilado sobre as histórias, também usei muitas reportagens. Minha pesquisa foi por meio da escuta e da troca, mas também da leitura”, diz.
“CONTOS DE TERROR, SÓ PARA AS PESSOAS CORAJOSAS”
Com a contadora de histórias Bárbara Amaral. Quinta-feira (9/4), às 19h, na Casa Rosada Gasmig Minas (Rua da Bahia, 2.425, Lourdes). Entrada franca mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria