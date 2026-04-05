Kate Beckinsale cobra Mark Ruffalo na web e cita falta de apoio do colega

A atriz britânica Kate Beckinsale usou uma recente publicação do ator Mark Ruffalo para cobrar o colega sobre uma suposta falta de apoio no passado.

Ao divulgar o novo filme, "Palestina 36", Ruffalo deixou aberta a parte de comentários, e foi nesse momento que a atriz relembrou uma demissão causada pela agente que também representa Ruffalo.

"Nossa, deve ser tão bom não ser demitida pelo seu agente por curtir uma publicação sobre um cessar-fogo e não apoiar o assassinato de crianças", escreveu ela. O comentário foi apagado posteriormente.

"Acho que ter um pênis em Hollywood realmente conta muito, porque você não foi demitido pela mesma agente que eu tive, e ela me mandou um presente na semana anterior, então não tínhamos nenhum problema, mas eu curti uma publicação sobre um cessar-fogo e fui demitida", emendou.

A demissão teria acontecido dois dias após o fim da greve do Sindicato dos Atores de Cinema (SAG) que durou de julho a novembro de 2023. Na época da dispensa, segundo ela, havia perdido a mãe e o padrasto, e estava abalada.

"Eu estava lidando com o fato de que, além da minha mãe ter sido informada de que tinha seis semanas de vida devido a um câncer no cérebro, no dia anterior meu padrasto havia sofrido um AVC catastrófico."

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Um dos momentos mais dolorosos, na visão da britânica, foi ter sido dispensada "em duas frases após 12 anos de amizade". "Mandei uma mensagem para você sobre isso meses atrás, mas você me ignorou." O ator, até então, não se pronunciou.