'Réquiem', de Mozart, leva clima de Semana Santa ao Palácio das Artes

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Em 2026, completam-se 270 anos do nascimento de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Celebrando o legado do austríaco, a Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais apresentam o “Réquiem em ré menor”, ou simplesmente “Réquiem”, obra que marcou a história da música. O concerto ocorrerá nesta quarta-feira (25/3), no Palácio das Artes.

Sob regência do maestro André Brant, a apresentação inclui peças do compositor alemão Richard Wagner (1813-1883) e do francês Gabriel Fauré (1845-1924). Os cantores líricos Andreia de Paula, Julia Solomon, Lucas Viana e Sávio Sperandio são os convidados da noite.

Mozart faleceu aos 35 anos, antes de concluir o “Réquiem”. Finalizada por Franz Xaver Süssmayr, aluno e amigo dele, a oração aos mortos criada no século 18 continua atual.

As peças de Wagner e Fauré, que abrem o concerto, dialogam com a criação do austríaco. “Cantique de Jean”, de Fauré, é oração a Deus e a Jesus Cristo, enquanto “Lohengrin”, de Wagner, é um culto ao sublime.

“Última obra de Mozart, 'Réquiem' é uma das peças mais conhecidas do compositor. Pelo fato de o concerto acontecer próximo à Semana Santa, pensamos muito em incluir a temática religiosa, por isso optamos por adicionar outras obras que se relacionam com o tema”, explica o maestro.

“A obra de Wagner fala sobre a figura do Graal descendo à Terra, tem a melodia deste símbolo católico, é também muito suave e não vai interferir na escuta posterior do ‘Réquiem’. A oração a Jesus Cristo de Fauré é tradicional, também de caráter religioso”, afirma.

André Brant lembra que Mozart foi o principal compositor do classicismo e deu grande contribuição ao gênero. O autor austríaco compôs cerca de 40 peças. Destacam-se a “Missa em dó menor”, “Concerto para piano nº 21”, “Concerto para clarinete” e “Sinfonia nº 40 em sol menor”.

Com escrita coral fiel à tradição católica e trazendo referências a Bach (1685-1750), as vozes são o maior destaque do “Réquiem.

“Por se tratar de missa com temática sacra, a gente considera a voz como instrumento. É o que mais se destaca nesta obra”, conclui o maestro.

“RÉQUIEM”

Peça de Mozart. Com Coral Lírico, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e cantores Andreia de Paula, Julia Solomon, Lucas Viana e Sávio Sperandio. O programa traz também peças de Richard Wagner e Gabriel Fauré. Nesta quarta-feira (25/3), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria