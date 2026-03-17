Fenac 2026 já recebe inscrições e vai distribuir R$ 260 mil em prêmios

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

Estão abertas as inscrições para a 56ª edição do Festival Nacional da Canção (Fenac), que vai distribuir R$ 260 mil em prêmios. A temporada deste ano passará por sete cidades mineiras, atraindo público de 130 mil pessoas, de acordo com os organizadores.

Haverá duas novidades. Uma delas é a substituição da cidade de Perdões por Campo Belo, ambas no Sul de Minas. A categoria on-line contará com votação popular, permitindo ao público participar diretamente da escolha das vencedoras.

Além da apresentação das canções selecionadas pelo júri, haverá shows gratuitos de artistas consagrados nacionalmente e eventos nas áreas de circo, dança, música erudita e instrumental.

Gleizer Naves, organizador do Fenac, diz que o nível das músicas inscritas vem melhorando a cada ano. “Fico impressionado de ver como temos grandes compositores espalhados pelo Brasil”, comenta.

Ainda não foram selecionados jurados, curador e atrações. “As inscrições foram abertas na semana passada, não tivemos tempo de resolver tudo”, explica Naves. Ele espera oferecer cerca de 50 atrações ao público.

Ao comentar o interesse provocado pelo Fenac, Gleizer informa que houve meia centena de inscrições em apenas uma semana. “Para este ano estamos planejando divulgação ainda maior do festival, principalmente na internet”, adianta.

A meta é receber 1,5 mil canções. “Acho que somente o Fenac consegue atingir essa abrangência”, observa Naves.

Tiradentes

A abertura será na cidade histórica de Tiradentes, em 24 e 25 de julho. Na sequência, o festival segue para São Thomé das Letras (31 de julho e 1º de agosto), Campo Belo (7 e 8 de agosto), Coqueiral (14 e 15 de agosto), Três Pontas (21 e 22 de agosto) e Nepomuceno (28 e 29 de agosto). As semifinais e a final serão realizadas em Boa Esperança, berço do Fenac, de 4 a 6 de setembro.

Naves garante que o Fenac não enfrentará contratempos como ocorreu em 2025. Os recursos vêm da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e das prefeituras. Ano passado, houve problemas no repasse de recursos do governo do estado ao evento. O coordenador diz que “está tudo aprovado” para 2026.

Ano passado, o paranaense David Mour foi o vencedor do 55º Fenac, com a canção “Exagerado demais”. Ele ganhou prêmio de R$ 23 mil e o Troféu Lamartine Babo.



AGENDA

Tiradentes

• 24 e 25 de julho

São Thomé das Letras

• 31 de julho e 1º de agosto

Campo Belo

• 7 e 8 de agosto

Coqueiral

• 14 e 15 de agosto

Três Pontas

• 21 e 22 de agosto

Nepomuceno

• 28 e 29 de agosto

Boa Esperança

• 4 a 6 de setembro

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56º FENAC

O festival será realizado de 24 de julho a 6 de setembro, em sete cidades mineiras. Inscrições no site www.festivalnacionaldacancao.com.br