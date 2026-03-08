Morre Marcelo Pretto, músico do Barbatuques, aos 58 anos

Marcello Pretto, músico da banda Barbatuques conhecido como Mitsu, morreu neste domingo (8/3), aos 58 anos, por causa de complicações em seu quadro clínico de diabetes avançada. A informação foi confirmada pelo grupo, em uma nota emitida à imprensa. O músico estava internado desde 18 de fevereiro no Hospital Alvorada, em São Paulo, para onde foi encaminhado após sofrer convulsões, uma infecção e parada cardíaca.

A banda também homenageou o músico em seu Instagram. "Seu legado artístico é gigantesco e vai muito além de sua participação no Barbatuques. Pesquisador da música e de manifestações culturais populares da música brasileira, Mitsu foi uma fonte de inspiração para nós. Sua voz única ecoará para sempre nas nossas obras e sobretudo nos nossos corações."

Nascido em setembro de 1967, Pretto se juntou ao Barbatuques em 1999, dois anos depois da fundação do grupo musical, e ganhou reconhecimento no meio artístico em função da amplitude de sua voz.

O cantor também atuou como integrante de A Barca, grupo criado ao final da década de 1990 e que se dedica à pesquisa e ao registro de tradições voltadas à música brasileira. Na carreira solo, Pretto ainda deixa discos como "A carne das canções", de 2014, e "Boi", lançado em 2020.

O último lançamento de sua carreira foi o single "Uma voz além", de 2024.