Nova aparência de Jim Carrey chama atenção e vira alvo de teorias

A rara aparição de Jim Carrey na 51ª edição do Prêmio César, em Paris, transformou uma homenagem em combustível para teorias da conspiração nas redes sociais. Aos 64 anos, o ator surgiu com cabelos pretos na altura dos ombros e feições consideradas “diferentes” por parte do público.

Vídeos que circulam nas redes mostram o ator deixando o hotel em Paris enquanto um influenciador pergunta diretamente se ele é “realmente ele”. Em outro registro, divulgado pela Vanity Fair, fãs dizem que ele está com a voz diferente e o tom mais contido.

Essa foi a primeira aparição pública de Carrey desde novembro de 2025. Ele recebeu o César Honorário e discursou em francês, idioma que, segundo a organização, vinha praticando há meses. A mudança no visual foi o suficiente para dividir a internet em três grandes frentes de especulação.

Uma ala de fãs atribuiu o estranhamento a possíveis procedimentos estéticos. Comentários sobre “falta de elasticidade” no rosto e uma voz levemente alterada alimentaram hipóteses de excesso de botox ou cirurgias plásticas recentes.

Parte do público apontou diferenças nas feições e até na cor dos olhos em comparações lado a lado com imagens antigas do ator, que construiu a carreira com expressões faciais elásticas e exageradas em filmes como “O Máskara” e “Ace Ventura: um detetive diferente”.

Sósia ou substituição

Outra teoria diz que o homem no palco não seria Carrey, mas um sósia ou até um “clone”. A hipótese ganhou tração apesar de o ator estar acompanhado da família: a filha Jane, o neto Jackson, a namorada Mina e amigos próximos.

Alguns internautas chegaram a afirmar que, por ter sido crítico da indústria de Hollywood no passado, o ator poderia ter sido morto e substituído. Segundo essas pessoas, Carrey já tinha dito que não faria procedimentos estéticos invasivos, porque poderiam atrapalhar as expressões faciais durante a atuação. Por isso, não faria sentido que ele teria feito algo no rosto. A especulação, embora sem qualquer evidência concreta, se espalhou rapidamente.

A tese da máscara

O episódio ganhou um novo capítulo quando a drag queen britânica Alexis Stone, nome artístico de Elliot Joseph Rentz, publicou no Instagram imagens de uma máscara de silicone, dentes e uma peruca escura semelhantes ao novo visual de Carrey, com a legenda “Alexis Stone como Jim Carrey em Paris”.

Conhecido por se transformar em celebridades como Donatella Versace, Lana Del Rey e Anna Wintour, Stone insinuou ter “se infiltrado” no evento. Ele ainda publicou vídeos dançando na capital francesa e imagens de um molde do rosto do ator, aumentando a confusão.

As reações foram imediatas. Parte dos usuários questionou se a imagem da máscara não teria sido gerada por inteligência artificial. Outros embarcaram na narrativa: “Não sei mais em que acreditar”, escreveu um seguidor.

Apesar do burburinho, a organização do César foi categórica: quem esteve no palco era, de fato, Jim Carrey. O delegado-geral da premiação, Grégory Caulier, afirmou que a visita foi planejada com oito meses de antecedência. O cineasta Michel Gondry, que dirigiu Carrey em "Brilho eterno de uma mente sem lembranças", também estava na cerimônia.

“A visita de Jim Carrey foi planejada desde o verão. Foram oito meses de discussões contínuas. Ele trabalhou em seu discurso em francês por meses, perguntando-me sobre a pronúncia exata de certas palavras. Ele veio com sua companheira, sua filha, seu neto e 12 amigos próximos e familiares. Seu assessor de imprensa de longa data o acompanhou. Seu velho amigo Michel Gondry, que fez um filme e duas séries com ele, estava lá, e eles ficaram encantados em se reencontrar”, disse Caulier em comunicado.

Caulier classificou a homenagem como “um momento histórico e autêntico”. Mesmo assim, as teorias continuam ganhando espaço. Até o momento, Carrey não se pronunciou.