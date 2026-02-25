Álbum de Celso Fonseca e Tony Canto reforça a conexão musical Brasil-Itália

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH



O Brasil se encontra com a Itália no álbum “Jobim-Modugno” (Biscoito Fino), de Celso Fonseca e Tony Canto, com 13 faixas compostas pelo carioca Tom Jobim (1927-1994) e o italiano Domenico Modugno (1928-1994).

Fonseca conta que o amigo Max De Tomassi apresenta programa de música brasileira em Roma e já levou para lá vários artistas do país. “O conheço há mais de 40 anos e, às vezes, ele faz o programa aqui do Brasil. Sabe mais de música brasileira do que muito brasileiro. Certo dia, me ligou dizendo que estava com a ideia de fazer um álbum em homenagem a Jobim e Modugno, grandes compositores que morreram em 1994”, relembra o cantor e compositor carioca.

A ideia era Celso interpretar Jobim e Canto se encarregar das canções de Modugno. “Conhecia Tony. Já havia gravado em um disco dele, outro italiano apaixonado pelo Brasil, com muita intimidade com a música brasileira. Topei na hora”, conta Celso.

O álbum traz as participações da cantora Ana Vilela (em “Wave”), do gaitista Gabriel Grossi (“Fotografia”) e do cello de Jaques Morelenbaum (“Meravigliosono” e “Triste”).

Fonseca sabia da importância de Modugno como compositor, mas só conhecia duas músicas do italiano: “Nel blu, dipinto di blu” e “Dio come ti amo”. Essa última foi hit no Brasil nos anos 1960, cantada por Gigliola Cinquetti, o que não ocorreu na Itália.

“Os dois ficaram espantados quando lhes disse que a canção havia sido um grande sucesso aqui”, conta o carioca.

Tony Canto e Max De Tomasi vieram ao Brasil e decidiram o repertório com Celso. “É claro que eu não podia dar muito pitaco no repertório do Modugno, porque não conhecia muita coisa. Tony me mostrou músicas incríveis e fiquei muito feliz com as escolhas dele. Pedi aos dois que me ajudassem com o Jobim”, relembra.

Sem click

A gravação ocorreu como antigamente. Para começar, sem click (metrônomo digital usado para guiar músicos). “Antigamente era assim, com todos tocando ao mesmo tempo, sem ele. Gravamos os dois violões primeiro, comigo e Tony. Depois chamamos os músicos para tocar em cima daquela gravação”, comenta.

Tony Canto desejava um trabalho mais orgânico e visceral. “E assim foi feito”, ressalta Celso. “Em uma semana, gravamos a nossa parte e depois chamamos os músicos e os convidados. Gostei muito do resultado final, com músicas lindas. O trabalho ficou exatamente do jeito que a gente queria: natural, orgânico. Os instrumentistas eram craques.”

Durante a gravação de ‘Nel blu, dipinto di blu’, também conhecida como “Volare”, o carioca se lembrou da versão de Rita Lee, em “Voando”. “Resolvi cantar uma parte em português, com a letra da Rita.”.

De acordo com Fonseca, o álbum deve sair no formato físico, talvez em CD. Ele e os italianos planejam turnê na Europa em agosto, para divulgar “Jobim-Modugno”.

Celso Fonseca é cantor, compositor, violonista e guitarrista. Gravou “Slow motion bossa nova”, trabalho em parceria com Ronaldo Bastos, cuja sonoridade é influenciada por Tom Jobim. Admirador da música italiana, fez delicada releitura brasileira da canção “La piu bella del mondo”.



O italiano Tony Canto lançou dois álbuns com harmonias e ritmos brasileiros para melodias da Itália.



Em seu último disco, “Casa do canto”, fez dueto com Celso Fonseca em “Parlami d’amore Mariu”, clássico de 1932.

FAIXAS

“Garota de Ipanema”

• De Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes

“Nel blu, dipinto di blu”

• De Franco Migliacci e Domenico Mondugno

“Wave”

• De Antonio Carlos Jobim. Com Ana Vilela

“Meraviglioso”

• De Domenico Modugno e Riccardo Pazzaglia

“Meditação”

• De Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonca

“Vecchio Frack”

• De Domenico Modugno

“Fotografia”

• De Antonio Carlos Jobim. Com Gabriel Grossi

“Dio come ti amo”

• De Domenico Modugno

“O amor em paz”

• De Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes

“Amara terra mia”

• De Domenico Modugno e Enrica Bonaccorti

“Triste”

• De Antonio Carlos Jobim

“Tu si na cosa grande”

• De Roberto Gigli e Domenico Modugno

“Vivo sonhando”

• De Antonio Carlos Jobim

“JOBIM-MODUGNO”

• Álbum de Celso Fonseca e Tony Canto

• 13 faixas

• Biscoito Fino

• Disponível nas plataformas digitais