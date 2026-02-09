Assine
Mario Adnet prepara gravações de clássicos de Tom Jobim, entre Rio e Nova York

Compositor e arranjador vai gravar clássicos de Tom em álbum instrumental

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
09/02/2026 09:08

O compositor, arranjador, violonista e produtor carioca Mario Adnet prepara novas gravações de 12 músicas icônicas de Tom Jobim, com novos arranjos, executados uma banda de sopros e cordas.

As gravações do álbum, que incluirão clássicos como “Correnteza”, “Fotografia” e “Outra vez”, serão feitas em estúdios no Rio de Janeiro e em Nova York.

Vencedor de dois prêmios Grammy Latino, um deles com o álbum “Jobim sinfônico”, em 2004, ao lado de Paulo Jobim, Adnet vai reunir doze músicos e convidar quatro intérpretes para as faixas, sem perder o traço instrumental das gravações.

