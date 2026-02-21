Brasil conquista prêmios em mostras paralelas do Festival de Berlim

Os filmes brasileiros "Feito Pipa", dirigido por Allan Deberton, e "Fiz um Foguete Imaginando que Você Vinha", primeiro longa de Janaína Marques, foram premiados, neste sábado (21), em mostras paralelas do Festival de Berlim.

"Feito Pipa", com Lázaro Ramos e Teca Pereira no elenco, levou o Urso de Cristal da mostra Generation Kplus, eleito por um júri formado por adolescentes, entre 12 e 14 anos. O longa acompanha a vida de Gugu, um menino de 12 anos, vivido por Yuri Gomes, que vive com a avó ao lado de uma barragem e tem uma relação difícil com o pai. Após anos de seca nessa barragem, começam a surgir as ruínas de uma cidade submersa, trazendo à tona a história daquela família.

Cinema é político, diz Karim Aïnouz, após polêmica no Festival de Berlim

Já o trabalho de Marques, exibido na seção Forum, foi considerado o favorito pelo júri popular do jornal Tagesspiegel, que é patrocinador de mídia do festival. "Diante da dificuldade de acessar uma memória feliz, a protagonista Rosa, vivida por Verônica Cavalcanti, mergulha numa busca interior que se torna a própria narrativa do longa", descreve a sinopse do filme.

"Estou imensamente feliz. É muito emocionante ver um filme tão íntimo se conectar com o público em um festival tão especial como o de Berlim. O Forum é um espaço que acolhe obras autorais e arriscadas, e ser reconhecida ali tem um significado muito especial para mim", disse Marques, em nota à imprensa.

Os vencedores da competição principal da Berlinale serão anunciados nesta tarde, encerrando uma edição marcada pelas polêmicas entre representantes do evento e participantes do júri e parte dos artistas, que defendem a aproximação entre cinema e manifestações políticas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os brasileiros na disputa pelo Urso de Ouro estão o diretor cearense Karim Aïnouz, com uma produção estrangeira, "Rosebush Pruning", e a diretora americana Beth de Araújo, filha de pai brasileiro, com "Josephine".