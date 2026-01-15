Assine
POLIAMOR

Ne-Yo assume relacionamento poliamoroso com três mulheres

O cantor explicou como funciona a dinâmica do namoro, que já completa dois anos

15/01/2026 18:03

Ne-Yo e namoradas
Ne-Yo afirmou que conversou com a mulher que já se relacionava há mais tempo e a questionou se aceitaria incluir outras na relação. "Cheguei até ela e disse: Gostaria que você conhecesse essas outras mulheres e, se der para fazermos algo juntos, ótimo. Se não, tudo bem também'", contou. crédito: Instagram/Reprodução

O cantor Ne-Yo, 46, decidiu experimentar novas formas de amar - e gostou. O intérprete de "Miss independent" e "Because of you" mantém um relacionamento poliamoroso com três mulheres há dois anos e contou como funciona essa dinâmica em uma entrevista.

Durante participação no programa apresentado por Sherri Shepherd, o artista comentou sobre o namoro com Arielle, Cristina e Moneii e explicou o que o levou a optar por um relacionamento a quatro. "Depois do meu divórcio, que foi muito público e muito feio, tomei a decisão de nunca mais mentir para uma mulher. Não queria ser responsável por alguém se sentir enganada. Sempre jogo aberto", afirmou.

 

Em agosto de 2022, a então esposa do músico, Crystal Renay, pediu o divórcio alegando que Ne-Yo havia tido um filho com outra mulher. Juntos, eles são pais de três crianças: Shaffer Chimere Jr., de 9 anos, Roman Alexander-Raj, de 6, e Isabella Rose, de 4. A separação foi oficializada em fevereiro de 2023.

O cantor contou ainda que uma das atuais namoradas já se relacionava com ele há mais tempo quando decidiu falar sobre a possibilidade de incluir outras pessoas na relação. "Cheguei até ela e disse: 'você sabe que eu gosto de você, que eu te amo, mas preciso ser honesto. Não é só você. Gostaria que você conhecesse essas outras mulheres e, se der para fazermos algo juntos, ótimo. Se não, tudo bem também'", relatou.

 

Segundo Ne-Yo, a decisão de seguir adiante foi tomada por todos os envolvidos. "Todo mundo escolheu ficar. O mais importante é entender que não estou em três relacionamentos diferentes, mas em um relacionamento com três pessoas", explicou.

Para o artista, o equilíbrio é essencial. "A gente encontra formas de fazer tudo funcionar. Cada uma tem seu tempo individual, mas o tempo em grupo é tão importante quanto", concluiu.

