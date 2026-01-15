Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Clipe 'Ô trem bão!' leva pífanos para o congado

Dé Siqueira convidou Tizumba e a banda Trem de Doido para gravar o projeto audiovisual que celebra a cultura popular brasileira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Músicos Dé Siqueira e Tizumba estão lado a lado, ao ar livre, e olham para a câmera
Dé Siqueira e Tizumba fazem homenagem à cultura de Minas no clipe gravado em Sabará crédito: Amanda Canhestro/divulgação

Pífanos se encontram com o congado mineiro no clipe “Ô trem bão!”, que o instrumentista e compositor Dé Siqueira lança nesta sexta-feira (16/1), com participação de Maurício Tizumba e da banda Trem de Doido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A gravação foi realizada na Fazenda Arraial Velho, em Sabará. Tambores de Tizumba recepcionam os sopros, que funcionam como vozes das duplas caipiras. Nesta celebração da cultura de Minas Gerais, há a presença da viola caipira e de caixas da folia.

O clipe contou também com Marcela Nunes (pífanos), André Oliveira (viola caipira, violão e baixo elétrico) e os percussionistas Débora Costa, Daniel Guedes e Dil Brasil. A engenharia de áudio é assinada por Alexandre Andrés.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O projeto, com captação da Primata Filmes e viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, ficará disponível a partir das 9h30 de amanhã no canal de Dé Siqueira no YouTube, além das plataformas.

Tópicos relacionados:

congado musica tizumba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay