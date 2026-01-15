Clipe 'Ô trem bão!' leva pífanos para o congado
Dé Siqueira convidou Tizumba e a banda Trem de Doido para gravar o projeto audiovisual que celebra a cultura popular brasileira
Pífanos se encontram com o congado mineiro no clipe “Ô trem bão!”, que o instrumentista e compositor Dé Siqueira lança nesta sexta-feira (16/1), com participação de Maurício Tizumba e da banda Trem de Doido.
A gravação foi realizada na Fazenda Arraial Velho, em Sabará. Tambores de Tizumba recepcionam os sopros, que funcionam como vozes das duplas caipiras. Nesta celebração da cultura de Minas Gerais, há a presença da viola caipira e de caixas da folia.
O clipe contou também com Marcela Nunes (pífanos), André Oliveira (viola caipira, violão e baixo elétrico) e os percussionistas Débora Costa, Daniel Guedes e Dil Brasil. A engenharia de áudio é assinada por Alexandre Andrés.
O projeto, com captação da Primata Filmes e viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, ficará disponível a partir das 9h30 de amanhã no canal de Dé Siqueira no YouTube, além das plataformas.