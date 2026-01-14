Pré-indicado ao Oscar, curta 'Amarela' estreia no Canal Brasil e Globoplay

“Amarela”, filme de André Hayato Saito que está entre os 15 títulos (de 207 elegíveis) pré-selecionados para o Oscar 2026 da categoria Curta de Ficção, estreia hoje (14/1), às 19h45, no Canal Brasil. Amanhã (15/1) o filme será lançado no Globoplay.

A história acompanha um momento crucial da vida da adolescente Erika Oguihara (a estreante Melissa Uehara, que tinha 13 anos quando o curta foi rodado). Fanática pela seleção brasileira, ela se prepara para acompanhar a final Brasil X França na Copa do Mundo de 1998.

Filha caçula, cabe a ela ajudar a mãe nas tarefas domésticas, o que inclui cuidar também de sua avó e da loja que sustenta a família. O irmão mais velho vai levar a nova namorada para os pais conhecerem, essa é a grande novidade da família Uehara.

Para Erika, a cabeça está longe, em especial no que o ídolo Ronaldo pode fazer no Stade de France. A partida, todos sabemos, foi um fracasso para a seleção do capitão Dunga. Em meio à tensão do jogo, que ouvimos pela narração ao fundo, Erika sofre com a violência de outros torcedores tão jovens quanto ela.

Além de pré-indicado ao Oscar 2026, o filme foi indicado à Palma de Ouro de Melhor Curta Metragem no Festival de Cannes 2024. E já foi exibido em mais de 100 outros festivais, em 35 países, como o Festival de Havana (Melhor Curta de Ficção); o Chicago Southland International Film Festival (Melhor Curta de Drama); HollyShorts; Clermont-Ferrand; Hollywood Shortsfest (Melhor Curta); e o Festival Tous Courts (Grand Prix).

O filme vem sendo promovido nos Estados Unidos nos últimos meses, com exibições em Nova York e Los Angeles que contaram com a presença do diretor, da atriz Melissa Uehara e das produtoras Mayra Faour Auad e Ilda Santiago, incluindo uma sessão especial com debate promovido pelo LA Times.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fernanda Takai é produtora associada do curta. As indicações para o Oscar 2026 serão anunciada em na quinta-feira (22/1).