Além de 'Amarela': 5 curtas brasileiros que você precisa assistir agora

O curta-metragem “Amarela”, dirigido por André Hayato Saito, colocou o cinema brasileiro em evidência ao ser um dos filmes qualificados para a disputa do Oscar 2026. A produção, que narra a história de uma adolescente nipo-brasileira durante a final da Copa do Mundo de 1998, foi aclamada internacionalmente ao ser selecionada para a competição oficial do Festival de Cannes, onde disputou a Palma de Ouro de curta-metragem.





O sucesso do filme reacende o interesse pela vasta e premiada produção de curtas no Brasil. Muitas dessas obras exploram diferentes gêneros e narrativas, oferecendo um panorama rico da criatividade nacional. O melhor de tudo é que diversas delas estão disponíveis online, de forma gratuita, permitindo uma maratona de cinema de alta qualidade sem sair de casa.

Para quem se animou com a notícia e quer explorar mais, preparamos uma lista com cinco curtas-metragens brasileiros que valem a pena serem vistos. São filmes que foram aclamados pela crítica, premiados em grandes festivais e que representam a força do nosso cinema em formato reduzido.

5 curtas brasileiros para assistir online

“Ilha das Flores” (1989)

Um clássico absoluto do cinema nacional, este documentário de Jorge Furtado usa uma linguagem irônica para seguir a trajetória de um tomate, desde a colheita até seu descarte. A obra se torna uma poderosa crítica social sobre o capitalismo e a desigualdade. Vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, está disponível no YouTube.

“Guida” (2014)

Esta animação de Rosana Urbes conta a história de uma arquivista que, após décadas de uma rotina monótona, decide mudar de vida ao ver um anúncio para modelo vivo em um jornal. Com um traço delicado, o filme aborda temas como autoestima e a redescoberta do corpo na terceira idade. Recebeu mais de 80 prêmios, incluindo o do Festival de Annecy, e pode ser assistido no Vimeo.

“Sideral” (2021)

Ambientado em Natal, no Rio Grande do Norte, o filme acompanha a vida de um casal durante os preparativos para o primeiro lançamento de um foguete brasileiro ao espaço. A narrativa mistura o cotidiano da família com a grandiosidade do evento histórico, criando uma ficção científica com sotaque nordestino. A produção foi selecionada para o Festival de Cannes e está em plataformas de streaming.

“Açúcar” (2017)

Dirigido por Renata Pinheiro e Sergio Oliveira, o curta retrata a história de uma herdeira de um engenho de cana-de-açúcar em decadência que decide organizar uma grande festa na propriedade. O enredo expõe as tensões sociais e as feridas abertas da escravidão que ainda marcam as relações no Brasil. O filme recebeu aclamação em diversos festivais.

“Umbrella” (2020)

Inspirado em uma história real, esta delicada animação conta a história de Joseph, um menino que vive em um orfanato e sonha em ter um guarda-chuva amarelo. A chegada de uma menininha ao local muda sua perspectiva. O curta foi qualificado para a disputa do Oscar e emociona pela sensibilidade. A produção está disponível na íntegra no YouTube.

