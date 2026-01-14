Acusado de abuso sexual, Julio Iglesias já forçou beijos em apresentadora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acusado por duas ex-funcionárias de abuso sexual, o cantor espanhol Julio Iglesias, 82, agora se vê diante de outro fato prejudicial. Pelas redes sociais, internautas têm publicado registros antigos de quando ele forçou beijos e abraços com uma apresentadora argentina, ao vivo. O cantor não se pronunciou.



O fato aconteceu no início dos anos 2000 durante papo no programa de Susana Giménez, do canal argentino Telefé. Ao ser apresentado, ele já entrou no palco dando beijos no rosto da apresentadora e, em seguida, na boca.



Após Susana dizer que ele sempre dá beijos nela, ele não hesita e começa a forçar outro selinho na apresentadora, que, entre risos constrangidos, tenta se desvencilhar, mas não consegue evitar o contato.



Ele puxa a cabeça dela para perto para tentar outros beijos enquanto ela pede que ele pare. "Como você está bonita", emenda Iglesias.



Susana chega a colocar as mãos no rosto, mas não é suficiente. "Não, Julio, eu te peço. Mas escuta uma coisa, você é um homem casado", ela afirma. "Me dá um beijo, Susanita", insistia Iglesias.



"Já te dei 42 beijos, por favor", responde ela, antes de ceder e levar mais um. Na sequência, a apresentadora se levanta e arruma o vestido para que parem as investidas.



As duas ex-funcionárias que o acusam de abuso afirmam terem sido vítimas dos abusos e de violência psicológica enquanto trabalhavam nas residências do artista na República Dominicana e nas Bahamas, em 2021. À época, a mais jovem delas tinha 22 anos.



As denúncias foram levadas ao Ministério Público da Espanha e foram tornadas públicas após uma apuração conjunta do portal espanhol elDiario.es e da Univision Noticias, divulgada nesta semana após três anos de investigação jornalística. O processo está em fase inicial e ainda não houve acusação formal.