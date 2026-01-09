'O agente secreto' fica de fora das indicações do prêmio dos produtores

Último dos três grandes sindicatos do cinema americano a revelar seus indicados às premiações de 2026, o Producers Guild of America (PGA Awards) anunciou hoje (9/1) os longas que vão concorrer à sua 37ª edição.

No principal prêmio, Darryl F. Zanuck de Melhor Produtor de Filme para Cinema, os indicados foram: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Uma batalha após a outra”, “Valor sentimental”, “Pecadores”, “Sonhos de trem” e “A hora do mal”.

A única produção em língua não inglesa desta lista é o norueguês “Valor sentimental”, de Joachim Trier. O longa, no entanto, não foi incluindo nas indicações dos sindicatos dos atores (Actor Awards) e dos diretores, anunciados nos dois últimos dias. O brasileiro “O agente secreto” não recebeu nenhuma indicação nos três prêmios.

O Prêmio Darryl F. Zanuck é considerado um dos maiores indicadores de sucesso no Oscar. Dezessete dos últimos 22 vencedores também ganharam o prêmio de Melhor Filme na cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o que demonstra a influência do PGA na reta final da corrida. Em 2025, “Anora”, de Sean Baker, venceu o PGA e o Oscar.

Ao prêmio dedicado à categoria de Animação, os indicados foram “Os caras malvados 2”, “Demon Slayer: Castelo infinito”, “Elio”, “Guerreiras do K-Pop” e “Zootopia 2”.

Em TV, as três principais categorias são de séries de drama, comédia e minissérie. Na primeira, os indicados foram “Andor”, “A diplomata”, “The Pitt”, “Pluribus”, “Ruptura” e “The White Lotus”. Em comédia as produções que concorrem ao PGA são “O Urso”, “Hacks”, “Only murders in the building”, “South Park” e “O estúdio”. Já entre as minisséries as nomeações foram para “Adolescência”, “O monstro em mim”, “Black mirror”, “Black Rabbit” e “Morrendo por sexo”.

Também nesta sexta foi anunciada a pré-lista do Bafta, o Oscar britânico. “O agente secreto” foi selecionado para as categorias Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional. Esta lista não é definitiva, mas uma fase preliminar. As indicações serão anunciadas em 27 de janeiro.