Warner Bros. rejeita oferta da Paramount e segue acordo com a Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Warner Bros. Discovery divulgou, na manhã desta quarta-feira, uma carta em que rejeitou a nova oferta da Paramount para aquisição da empresa e em que afirma que seguirá seu acordo de quase US$ 83 bilhões com a Netflix.

A decisão ocorre após David Ellison, da Paramount, ter apresentado uma nova proposta de aquisição em dezembro. A oferta incluía um aumento na multa por rescisão contratual de US$ 5,8 bilhões, igualando a oferta da Netflix, e a prorrogação do prazo para a apresentação da proposta até o final de janeiro.

"O conselho de administração determinou, por unanimidade, que a nova oferta da Paramount Skydance continua inadequada, especialmente devido ao valor insuficiente que proporcionaria, à incerteza quanto à capacidade de concluir a oferta e aos riscos e custos que seriam gerados aos acionistas da WBD caso a Paramount Skydance não consiga concluí-la", diz o comunicado do conselho da Warner Bros. Discovery.

Em 8 de dezembro, a empresa tornou pública uma oferta de US$ 30 por ação - três dias depois de a Warner Bros. ter aceitado um acordo com a Netflix, que prevê apenas a compra do estúdio e dos negócios de streaming da companhia.

Desde então, a Paramount revisou sua proposta duas vezes, a mais recente incluindo uma garantia do bilionário Larry Ellison de que ele asseguraria pessoalmente US$ 40,4 bilhões em financiamento de capital próprio e outros compromissos financeiros.

Na recusa de agora, a Warner Bros. Discovery cita ainda a relação complexa que estabeleceu com a Paramount, que estaria avaliando uma ação judicial caso sua proposta de compra seja recusada, de acordo com reportagem do New York Post.

A Paramount é controlada por Larry Ellison e por seu filho, David Ellison, produtor de cinema que vem montando um conglomerado de mídia.