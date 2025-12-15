Assine
Edson Cruz lança o disco 'Concepção samba', com participação de Dé Lucas

Repertório dos artistas do Aglomerado da Serra tem sete faixas. Uma delas é a releitura de 'Nós dois', sucesso de Celso Adolfo

15/12/2025 02:00

Músicos Dé Lucas e Edson Cruz estão lado a lado, sentados em um banco. Ao fundo se veem casas do Aglomerado da Serra, em BH
Dé Lucas e Edson Cruz são nomes de destaque na cena do samba de Belo Horizonte crédito: Acervo pessoal

Sambistas nascidos no Aglomerado da Serra, na Região Centro Sul de Belo Horizonte, Dé Lucas e Edson Cruz se uniram no álbum “Concepção samba”, com sete faixas. Seis delas são autorais, da lavra de Edson, e a outra é releitura de “Nós dois”, sucesso de Celso Adolfo.

Dé tocou violão e cavaco, fez os arranjos e assinou a direção musical do disco do amigo. Também participam do trabalho os percussionistas Cícero Lucas e Tico Percussão, além do trombonista Luiz Bueno.

Detalhe: Cícero Lucas fez o papel do garoto protagonista do filme “Marte Um”, de Gabriel Martins. Lançado em 2022, o longa mineiro é sucesso de crítica e representou o Brasil no Oscar 2023.

Tópicos relacionados:

aglomerado-da-serra cicero-lucas disco samba

