Pioneiro do punk faz cirurgia cardíaca de emergência antes de show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Clemente Nascimento, de 62 anos, das bandas Inocentes e Plebe Rude, foi submetido na tarde desta sexta-feira (12/12) a uma cirurgia cardíaca de emergência após passar mal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde faria um show.

Segundo nota oficial da família e das duas bandas, ele sentiu um mal-estar na noite de quinta-feira (1112) e foi internado na Santa Casa da cidade. De acordo com a nota, a cirurgia foi complexa e o artista está em recuperação.

"Pedimos compreensão e privacidade neste momento e agradecemos sinceramente todas as manifestações de apoio e energias positivas. Novas informações serão divulgadas assim que possível", diz o comunicado.

Clemente é pioneiro do punk no Brasil. Além de cantor e guitarrista, ele é DJ, produtor, apresentador e ator. Fundou o Inocentes em 1981 e desde 2004 faz parte da Plebe Rude.

Começou a carreira em 1978, na banda Restos do Nada, como baixista, na Vila Carolina, em São Paulo. Também fez parte, até 1980, da banda Condutores de Cadáver.