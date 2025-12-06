Rapper anuncia ser transmasculino não-binário; entenda o que é
Declaração publicada no Instagram abordou a transição, a cirurgia recente e o processo de aceitação que marcou a virada do artista, aos 20 anos
Cocona, rapper do Japão integrante do grupo global de hip-hop e R&B XG, se assumiu como pessoa transmasculina e não-binária ao completar 20 anos. A revelação foi feita neste sábado (6/12), em uma carta compartilhada no Instagram oficial do grupo, emocionando fãs ao redor do mundo e marcando um momento histórico para a representatividade LGBTQIA+ no cenário pop asiático. O artista revelou que passou por uma cirurgia de remoção dos seios durante o processo de transição de gênero.
“Hoje, completei 20 anos. Ao iniciar este novo capítulo da minha vida, quero compartilhar algo que está no meu coração há muito tempo. Sou uma pessoa transmasculina não-binária designada mulher ao nascer. No início deste ano, fiz a cirurgia de mastectomia masculinizadora”, escreveu.
Uma pessoa transmasculina é alguém designado mulher ao nascer, mas que se identifica de forma mais próxima ao masculino, seja na expressão de gênero, no corpo ou na identidade. Já o termo não-binário descreve quem não se vê exclusivamente como homem ou mulher.
No caso de Cocona, ele se reconhece em experiências masculinas, mas não se limita ao modelo tradicional de “homem”. É uma identidade que combina elementos do masculino com uma vivência fora do binário de gênero.
A artista relatou que aceitar sua identidade foi um processo profundamente desafiador. “Nasci e fui percebida como mulher, mas esse rótulo nunca representou quem eu realmente sou. A coisa mais difícil que já enfrentei foi me aceitar e me amar. Mas, à medida que comecei a fazer isso, consegui abrir uma nova porta. Agora, finalmente posso dizer: ‘Não há nada de errado com quem eu sou por dentro’”, desabafou.
Na mensagem, Cocona expressou gratidão ao apoio recebido durante essa jornada. Segundo ele, os outros membros do XG, o fundador e produtor Simon Jakops e a família foram fundamentais para que encontrasse força e coragem. “Sou grato por cada milagre que nos uniu. Esta mensagem ficou um pouco longa, mas eu só quero agradecer — por caminharem ao meu lado e por me apoiarem durante todo esse tempo”,encerrou, dizendo estar animado com as próximas criações musicais.
A publicação repercutiu rapidamente nas redes sociais, gerando uma onda de apoio de fãs e também de membros da comunidade LGBTQIA+. Muitos celebraram a honestidade do artista e a importância de alguém tão jovem, pertencente a um dos grupos mais comentados da cena pop japonesa e coreana, falar abertamente sobre identidade de gênero.
O CEO da XGALX, Simon Jakops, também divulgou uma declaração, reforçando seu apoio irrestrito. “Estou profundamente comovido e cheio de respeito pela coragem de Cocona em compartilhar sua paixão com o mundo”, afirmou.
“Continuarei a oferecer apoio sincero para que cada integrante seja verdadeiramente respeitado não apenas como artista profissional, mas como pessoa”, garantiu. Simon destacou ainda que todas as integrantes do XG já alcançaram a maioridade, e que a missão do grupo vai além de performances e visuais marcantes: a proposta também é mostrar a essência individual de cada membro para fãs ao redor do mundo.
Formado por Jurin, Chisa, Hinata, Harvey, Juria, Maya e Cocona, o XG estreou em 2022 e rapidamente conquistou atenção internacional com seu estilo arrojado, letras multilíngues e uma estética inspirada no hip-hop e no R&B.