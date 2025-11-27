Avenida Brasil vai voltar? Entenda a nova trama de vingança de Carminha

O universo de “Avenida Brasil”, fenômeno que parou o país em 2012, pode voltar para as telas. Dona da produção, a Globo avalia criar uma continuação de "Avenida Brasil". A emissora encomendou a continuação da novela ao autor original, João Emanuel Carneiro, que já trabalha nos esboços do projeto. A nova trama será focada em um elaborado plano de vingança de Carminha (Adriana Esteves) contra a família Tufão.

A continuação se passará mais de uma década após os eventos do último capítulo. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, Carminha deixará o lixão e planejará seu retorno triunfal através de sua filha, Ágata (Karol Lannes), que volta do exterior. O objetivo da vilã será um só: desestabilizar e destruir a vida que a família de Tufão reconstruiu, explorando novas vulnerabilidades e segredos do clã do Divino.

A nova trama da vingança

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, os detalhes que já vieram à tona mostram uma história densa. A continuação vai explorar não apenas a obsessão de Carminha, mas também as consequências de suas ações na vida de todos os envolvidos, incluindo personagens que tiveram finais felizes na primeira versão.

Os pontos centrais da nova história incluem:

A ascensão de Carminha: a vilã deixará o lixão e se envolverá com figuras influentes, adquirindo poder e recursos para executar seu plano.

Novos personagens: a trama introduzirá novos rostos que se aliariam a Carminha ou à família Tufão, criando novas dinâmicas e tensões.

O destino de Nina: o embate entre a vilã e sua antiga rival, Nina (Débora Falabella), será retomado, mas com as duas personagens em posições de vida completamente diferentes.

TikToker americana se rende a 'Avenida Brasil': ‘completamente obcecada’

A estreia da continuação está prevista para 2027, Ricardo Waddington está confirmado na direção do projeto. No elenco, além de Adriana Esteves, já estão confirmados os retornos de Murilo Benício (Tufão) e Eliane Giardini (Muricy). A iniciativa faz parte da nova estratégia da Globo de priorizar continuações de grandes sucessos em vez de remakes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A novela “Avenida Brasil” foi um marco cultural, exportada para mais de 120 países e aclamada pela crítica. A confirmação de uma continuação reacende o interesse do público e levanta a questão se uma nova história conseguirá repetir o impactada original.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata