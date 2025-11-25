Assine
overlay
Início Cultura
NOVA PAUSA

Depois de shows no Brasil, Oasis anuncia pausa na carreira para reflexão

Irmãos Noel e Liam Gallagher fizeram dois shows em São Paulo, encerrando turnê mundial de reencontro depois de 16 anos

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/11/2025 08:42

compartilhe

SIGA
x
A banda Oasis está em turnê pela primeira vez após se separarem há 16 anos.
A banda Oasis fez turnê pela primeira vez após se separarem há 16 anos crédito: Reprodução/Redes Sociais

No último domingo (23/11), o Oasis encerrou oficialmente a turnê mundial “Live ‘25”, com um espetáculo arrebatador no estádio do MorumBis, em São Paulo. Foram duas apresentações em solo brasileiro, que reuniram milhares de fãs em êxtase. Mas o clima de reencontro durou pouco. Logo após os shows, o grupo anunciou uma pausa de duração indefinida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“E assim aconteceu. A força cultural pop mais devastadora da história recente britânica encontrou seu caminho nos corações e mentes de uma nova geração. Do Gallagher Hill ao Rio de Prata, do Croke Park às margens do Canal Real até a Cidade dos Anjos, o amor, a alegria, as lágrimas e a euforia nunca serão esquecidos. Haverá agora uma pausa para um período de reflexão”, escreveram nas redes sociais. 

A turnê mundial contou com sucessos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova”. O grupo fez mais de 40 apresentações desde julho, passando pela América do Sul, Europa e América do Norte.

Apesar do entusiasmo do público, o futuro da banda permanece nebuloso. Não há informações oficiais sobre novos shows, projetos ou gravações em estúdio. O “período de reflexão” preocupa fãs, já que a banda passou por uma separação abrupta que durou 16 anos. 

Leia Mais

Em agosto de 2009, um desentendimento nos bastidores do festival Rock en Seine, na França, levou ao rompimento. Liam Gallagher teria quebrado a guitarra de Noel, que logo anunciou sua saída definitiva do grupo. Noel seguiu carreira solo com o projeto Noel Gallagher’s High Flying Birds, enquanto Liam formou a banda Beady Eye com outros ex-integrantes do Oasis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O anúncio da reunião, feito no ano passado, veio acompanhado de uma frase emblemática que mostrou disposição de ambos os irmãos em virar a página: “As armas estão silenciadas”.

O rapper Kendrick Lamar fez um show marcante no intervalo do Super Bowl, a final da principal liga de futebol americano do mundo, no dia 09/02, em Nova Orleans. Porém, a performance não agradou Noel Gallagher, líder ao lado do irmão Liam da banda britânica Oasis. -Wikimedia Commons/Merlijn Hoek
O rapper Kendrick Lamar fez um show marcante no intervalo do Super Bowl, a final da principal liga de futebol americano do mundo, no dia 09/02, em Nova Orleans. Porém, a performance não agradou Noel Gallagher, líder ao lado do irmão Liam da banda britânica Oasis. Wikimedia Commons/Merlijn Hoek
“Eu tive que desligar. Não fazia sentido nenhum. Tinha tipo 300 pessoas saindo de um carro nos primeiros dois minutos”, declarou Gallagher em entrevista a uma rádio britânica, referindo-se à primeira cena da apresentação, quando bailarinos deixam um pequeno carro por um truque visual. -Raph_PH/Wikimedia Commons
“Eu tive que desligar. Não fazia sentido nenhum. Tinha tipo 300 pessoas saindo de um carro nos primeiros dois minutos”, declarou Gallagher em entrevista a uma rádio britânica, referindo-se à primeira cena da apresentação, quando bailarinos deixam um pequeno carro por um truque visual. Raph_PH/Wikimedia Commons
Guitarrista do Oasis, Noel, assim como o irmão Liam Gallagher, estão em alta. De acordo com o Google, eles foram os músicos mais pesquisados no Reino Unido em 2024. O motivo foi o anúncio do retorno da banda com uma turnê em 2025 após 15 anos de separação. - - Divulgação
Guitarrista do Oasis, Noel, assim como o irmão Liam Gallagher, estão em alta. De acordo com o Google, eles foram os músicos mais pesquisados no Reino Unido em 2024. O motivo foi o anúncio do retorno da banda com uma turnê em 2025 após 15 anos de separação. - Divulgação
A cantora americana Sabrina Carpenter (foto) ficou na segunda colocação. O top 5 dos mais pesquisados no Reino Unido tem ainda One Direction, Dave Grohl e Raye. - Justin Higuch/Wikimedia Commons
A cantora americana Sabrina Carpenter (foto) ficou na segunda colocação. O top 5 dos mais pesquisados no Reino Unido tem ainda One Direction, Dave Grohl e Raye. Justin Higuch/Wikimedia Commons
A turnê de 2025 do Oasis terá duas datas de shows no Brasil: dias 22 e 23 de novembro, no estádio do MorumBIS, em São Paulo. Argentina (Buenos Aires) e Chile (Santiago) são os outros países sul-americanos incluídos no roteiro dos músicos britânicos. -Divulgação
A turnê de 2025 do Oasis terá duas datas de shows no Brasil: dias 22 e 23 de novembro, no estádio do MorumBIS, em São Paulo. Argentina (Buenos Aires) e Chile (Santiago) são os outros países sul-americanos incluídos no roteiro dos músicos britânicos. Divulgação
O anúncio oficial do retorno de uma das bandas de maior impacto nos anos 90 foi feito pelo Oasis na madrugada de 27 de agosto de 2024. -Reprodução do X @oasis
O anúncio oficial do retorno de uma das bandas de maior impacto nos anos 90 foi feito pelo Oasis na madrugada de 27 de agosto de 2024. Reprodução do X @oasis
Dias antes, já eram fortes os rumores da retomada da banda no noticiário da imprensa britânica bem como em postagens cifradas de Liam Gallagher nas redes sociais. -Reprodução do X @LiamGallagher
Dias antes, já eram fortes os rumores da retomada da banda no noticiário da imprensa britânica bem como em postagens cifradas de Liam Gallagher nas redes sociais. Reprodução do X @LiamGallagher
“As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera chegou. Venham ver. Não passará na televisão”, dizia o curto comunicado da banda nas redes sociais. - Reprodução de vídeo Globo News
“As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera chegou. Venham ver. Não passará na televisão”, dizia o curto comunicado da banda nas redes sociais. Reprodução de vídeo Globo News
A banda de rock, encabeçada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, divulgou inicialmente as datas de 14 shows da turnê “Oasis Live 25”. -Reprodução do Instagram @oasis
A banda de rock, encabeçada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, divulgou inicialmente as datas de 14 shows da turnê “Oasis Live 25”. Reprodução do Instagram @oasis
Essa primeira leva de apresentações, antes de rumar para outros lugares, irão acontecer entre os meses de julho e agosto de 2025 no Reino Unido e Irlanda. -Reprodução de vídeo Globo News
Essa primeira leva de apresentações, antes de rumar para outros lugares, irão acontecer entre os meses de julho e agosto de 2025 no Reino Unido e Irlanda. Reprodução de vídeo Globo News
A programação será aberta nos dias 4 e 5 de julho, no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales. - DieNormativität/Wikimédia Commons
A programação será aberta nos dias 4 e 5 de julho, no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales. DieNormativität/Wikimédia Commons
Na sequÃªncia, serÃ£o quatro apresentaÃ§Ãµes no Heaton Park, em Manchester, na Inglaterra (11, 12, 19 e 20 de julho), quatro no estÃ¡dio de Wembley, em Londres (25 e 26 de julho; 2 e 3 de agosto), duas em Edimburgo, na EscÃ³cia (8 e 9 de agosto) e duas em Dublin, na Irlanda (16 e 17 de agosto). - ReproduÃ§Ã£o do Instagram @oasis
Na sequÃªncia, serÃ£o quatro apresentaÃ§Ãµes no Heaton Park, em Manchester, na Inglaterra (11, 12, 19 e 20 de julho), quatro no estÃ¡dio de Wembley, em Londres (25 e 26 de julho; 2 e 3 de agosto), duas em Edimburgo, na EscÃ³cia (8 e 9 de agosto) e duas em Dublin, na Irlanda (16 e 17 de agosto). ReproduÃ§Ã£o do Instagram @oasis
Depois, foram anunciadas datas de shows na América do Norte (Estados, Canadá e México) e também na Austrália.- Reprodução do Instagram @oasis
Depois, foram anunciadas datas de shows na América do Norte (Estados, Canadá e México) e também na Austrália. Reprodução do Instagram @oasis
O comunicado do retorno da banda veio na semana em que a separação completaria 15 anos. O marco foi o dia 28 de agosto de 2009, quando, horas após o cancelamento de um show na França, o guitarrista Noel Gallagher anunciou sua saída do grupo. - Drew de F Fawkes/Wikimédia Commons
O comunicado do retorno da banda veio na semana em que a separação completaria 15 anos. O marco foi o dia 28 de agosto de 2009, quando, horas após o cancelamento de um show na França, o guitarrista Noel Gallagher anunciou sua saída do grupo. Drew de F Fawkes/Wikimédia Commons
“É com tristeza e grande alívio que digo que desisto do Oasis esta noite. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu não consigo trabalhar com Liam por mais nenhum dia”, afirmou Noel na ocasião. - Reprodução do Instagram @oasis
“É com tristeza e grande alívio que digo que desisto do Oasis esta noite. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu não consigo trabalhar com Liam por mais nenhum dia”, afirmou Noel na ocasião. Reprodução do Instagram @oasis
Além disso, o dia 29 de agosto marcou os 30 anos do lançamento de “Definitely, Maybe”, disco de estreia do Oasis. - Reprodução do Instagram @oasis
Além disso, o dia 29 de agosto marcou os 30 anos do lançamento de “Definitely, Maybe”, disco de estreia do Oasis. Reprodução do Instagram @oasis
Como parte das comemorações pelo aniversário de três décadas do celebrado álbum, o Oasis lançou na ocasião uma versão da faixa “Sad Song” com Liam Gallagher nos vocais. Na gravação original de 1994 quem canta é Noel, compositor da música. -Thesupermat/Wikimédia Commons
Como parte das comemorações pelo aniversário de três décadas do celebrado álbum, o Oasis lançou na ocasião uma versão da faixa “Sad Song” com Liam Gallagher nos vocais. Na gravação original de 1994 quem canta é Noel, compositor da música. Thesupermat/Wikimédia Commons
A banda foi fundada em 1991, na cidade industrial de Manchester, na Inglaterra, terra natal dos irmãos Gallagher: Noel, 57, e Liam, 52. - Reprodução do Instagram @oasis
A banda foi fundada em 1991, na cidade industrial de Manchester, na Inglaterra, terra natal dos irmãos Gallagher: Noel, 57, e Liam, 52. Reprodução do Instagram @oasis
O Oasis é um expoente do movimento cultural dos anos 90 no Reino Unido batizado de “Britpop”, que teve também bandas como Blur, Suede e Pulp e incluiu manifestações nos campos das artes, moda e política. - Reprodução do Instagram @oasis
O Oasis é um expoente do movimento cultural dos anos 90 no Reino Unido batizado de “Britpop”, que teve também bandas como Blur, Suede e Pulp e incluiu manifestações nos campos das artes, moda e política. Reprodução do Instagram @oasis
Com mais de 75 milhões de discos vendidos, o Oasis conquistou fãs mundo afora com canções que se tornaram clássicos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”. - Divulgação
Com mais de 75 milhões de discos vendidos, o Oasis conquistou fãs mundo afora com canções que se tornaram clássicos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”. Divulgação
A relação conflituosa entre os irmãos Gallagher permeou a vida da banda desde o início, com reiterados episódios de discussões e ofensas em público. - Reprodução do Instagram @oasis
A relação conflituosa entre os irmãos Gallagher permeou a vida da banda desde o início, com reiterados episódios de discussões e ofensas em público. Reprodução do Instagram @oasis
Em 2022, uma guitarra vermelha de Noel Gallagher quebrada por Liam durante briga na noite da separação do grupo foi leiloada em Paris por 385,5 mil euros (mais de R$ 2,3 milhões na cotação atual). - Reprodução do Instagram @oasis
Em 2022, uma guitarra vermelha de Noel Gallagher quebrada por Liam durante briga na noite da separação do grupo foi leiloada em Paris por 385,5 mil euros (mais de R$ 2,3 milhões na cotação atual). Reprodução do Instagram @oasis
O instrumento foi consertado por um luthier francês e exposto no leilão em um estojo acompanhado de bilhete assinado por Noel Gallagher com os dizeres: “Peace, Love and Bananas” (“Paz, Amor e Bananas”). -Reprodução
O instrumento foi consertado por um luthier francês e exposto no leilão em um estojo acompanhado de bilhete assinado por Noel Gallagher com os dizeres: “Peace, Love and Bananas” (“Paz, Amor e Bananas”). Reprodução
Após a saída de Noel Gallagher em 2009, os outros integrantes formaram a banda Beady Eye, que durou cinco anos. -Reprodução
Após a saída de Noel Gallagher em 2009, os outros integrantes formaram a banda Beady Eye, que durou cinco anos. Reprodução
Nos anos seguintes, Liam Gallagher manteve carreira solo. Em outubro de 2017, ele lançou o disco “As You Were”, que vendeu mais de 100 mil cópias logo na primeira semana. - Reprodução de vídeo Globo News
Nos anos seguintes, Liam Gallagher manteve carreira solo. Em outubro de 2017, ele lançou o disco “As You Were”, que vendeu mais de 100 mil cópias logo na primeira semana. Reprodução de vídeo Globo News
Em 2010, Noel Gallagher formou a banda High Flying Birds com outros quatro componentes: Gem Archer, Mike Rowe, Chris Sharrock e Russel Pritchard. -Jose Francisco Del Valle Mojica/Wikimedia Commons
Em 2010, Noel Gallagher formou a banda High Flying Birds com outros quatro componentes: Gem Archer, Mike Rowe, Chris Sharrock e Russel Pritchard. Jose Francisco Del Valle Mojica/Wikimedia Commons

Tópicos relacionados:

anuncio celebridades cultura musica oasis pausa show shows

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay