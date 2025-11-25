Depois de shows no Brasil, Oasis anuncia pausa na carreira para reflexão

O rapper Kendrick Lamar fez um show marcante no intervalo do Super Bowl, a final da principal liga de futebol americano do mundo, no dia 09/02, em Nova Orleans. Porém, a performance não agradou Noel Gallagher, líder ao lado do irmão Liam da banda britânica Oasis.
“Eu tive que desligar. Não fazia sentido nenhum. Tinha tipo 300 pessoas saindo de um carro nos primeiros dois minutos”, declarou Gallagher em entrevista a uma rádio britânica, referindo-se à primeira cena da apresentação, quando bailarinos deixam um pequeno carro por um truque visual.
Guitarrista do Oasis, Noel, assim como o irmão Liam Gallagher, estão em alta. De acordo com o Google, eles foram os músicos mais pesquisados no Reino Unido em 2024. O motivo foi o anúncio do retorno da banda com uma turnê em 2025 após 15 anos de separação.
A cantora americana Sabrina Carpenter (foto) ficou na segunda colocação. O top 5 dos mais pesquisados no Reino Unido tem ainda One Direction, Dave Grohl e Raye.
A turnê de 2025 do Oasis terá duas datas de shows no Brasil: dias 22 e 23 de novembro, no estádio do MorumBIS, em São Paulo. Argentina (Buenos Aires) e Chile (Santiago) são os outros países sul-americanos incluídos no roteiro dos músicos britânicos.
O anúncio oficial do retorno de uma das bandas de maior impacto nos anos 90 foi feito pelo Oasis na madrugada de 27 de agosto de 2024.
Dias antes, já eram fortes os rumores da retomada da banda no noticiário da imprensa britânica bem como em postagens cifradas de Liam Gallagher nas redes sociais.
“As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera chegou. Venham ver. Não passará na televisão”, dizia o curto comunicado da banda nas redes sociais.
A banda de rock, encabeçada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, divulgou inicialmente as datas de 14 shows da turnê “Oasis Live 25”.
Essa primeira leva de apresentações, antes de rumar para outros lugares, irão acontecer entre os meses de julho e agosto de 2025 no Reino Unido e Irlanda.
A programação será aberta nos dias 4 e 5 de julho, no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales.
Depois, foram anunciadas datas de shows na América do Norte (Estados, Canadá e México) e também na Austrália. Reprodução do Instagram @oasis
O comunicado do retorno da banda veio na semana em que a separação completaria 15 anos. O marco foi o dia 28 de agosto de 2009, quando, horas após o cancelamento de um show na França, o guitarrista Noel Gallagher anunciou sua saída do grupo.
“É com tristeza e grande alívio que digo que desisto do Oasis esta noite. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu não consigo trabalhar com Liam por mais nenhum dia”, afirmou Noel na ocasião.
Além disso, o dia 29 de agosto marcou os 30 anos do lançamento de “Definitely, Maybe”, disco de estreia do Oasis.
Como parte das comemorações pelo aniversário de três décadas do celebrado álbum, o Oasis lançou na ocasião uma versão da faixa “Sad Song” com Liam Gallagher nos vocais. Na gravação original de 1994 quem canta é Noel, compositor da música.
A banda foi fundada em 1991, na cidade industrial de Manchester, na Inglaterra, terra natal dos irmãos Gallagher: Noel, 57, e Liam, 52.
O Oasis é um expoente do movimento cultural dos anos 90 no Reino Unido batizado de “Britpop”, que teve também bandas como Blur, Suede e Pulp e incluiu manifestações nos campos das artes, moda e política.
Com mais de 75 milhões de discos vendidos, o Oasis conquistou fãs mundo afora com canções que se tornaram clássicos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”.
A relação conflituosa entre os irmãos Gallagher permeou a vida da banda desde o início, com reiterados episódios de discussões e ofensas em público.
Em 2022, uma guitarra vermelha de Noel Gallagher quebrada por Liam durante briga na noite da separação do grupo foi leiloada em Paris por 385,5 mil euros (mais de R$ 2,3 milhões na cotação atual).
O instrumento foi consertado por um luthier francês e exposto no leilão em um estojo acompanhado de bilhete assinado por Noel Gallagher com os dizeres: “Peace, Love and Bananas” (“Paz, Amor e Bananas”).
Após a saída de Noel Gallagher em 2009, os outros integrantes formaram a banda Beady Eye, que durou cinco anos.
Nos anos seguintes, Liam Gallagher manteve carreira solo. Em outubro de 2017, ele lançou o disco “As You Were”, que vendeu mais de 100 mil cópias logo na primeira semana.
Em 2010, Noel Gallagher formou a banda High Flying Birds com outros quatro componentes: Gem Archer, Mike Rowe, Chris Sharrock e Russel Pritchard.
