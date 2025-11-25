Depois de shows no Brasil, Oasis anuncia pausa na carreira para reflexão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No último domingo (23/11), o Oasis encerrou oficialmente a turnê mundial “Live ‘25”, com um espetáculo arrebatador no estádio do MorumBis, em São Paulo. Foram duas apresentações em solo brasileiro, que reuniram milhares de fãs em êxtase. Mas o clima de reencontro durou pouco. Logo após os shows, o grupo anunciou uma pausa de duração indefinida.

“E assim aconteceu. A força cultural pop mais devastadora da história recente britânica encontrou seu caminho nos corações e mentes de uma nova geração. Do Gallagher Hill ao Rio de Prata, do Croke Park às margens do Canal Real até a Cidade dos Anjos, o amor, a alegria, as lágrimas e a euforia nunca serão esquecidos. Haverá agora uma pausa para um período de reflexão”, escreveram nas redes sociais.

"And so it came to pass.



‘The most damaging pop cultural force in recent British history’ found its way into the hearts and minds of a new generation. From Gallagher Hill to the River Plate, from Croke Park on the banks of the Royal Canal to the City Of Angels, the love, joy,… pic.twitter.com/1bZklNxW3K — Oasis (@oasis) November 24, 2025

A turnê mundial contou com sucessos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova”. O grupo fez mais de 40 apresentações desde julho, passando pela América do Sul, Europa e América do Norte.

Apesar do entusiasmo do público, o futuro da banda permanece nebuloso. Não há informações oficiais sobre novos shows, projetos ou gravações em estúdio. O “período de reflexão” preocupa fãs, já que a banda passou por uma separação abrupta que durou 16 anos.

Em agosto de 2009, um desentendimento nos bastidores do festival Rock en Seine, na França, levou ao rompimento. Liam Gallagher teria quebrado a guitarra de Noel, que logo anunciou sua saída definitiva do grupo. Noel seguiu carreira solo com o projeto Noel Gallagher’s High Flying Birds, enquanto Liam formou a banda Beady Eye com outros ex-integrantes do Oasis.

O anúncio da reunião, feito no ano passado, veio acompanhado de uma frase emblemática que mostrou disposição de ambos os irmãos em virar a página: “As armas estão silenciadas”.