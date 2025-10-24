Guitarra da ruptura do grupo Oasis foi vendida em Londres por US$ 386 mil

A guitarra de Noel Gallagher, quebrada por seu irmão Liam durante a briga que levou ao rompimento do grupo Oasis em 2009, foi vendida em Londres por 289.800 libras (cerca de 386.416 dólares ou 2 milhões de reais).

A guitarra Gibson ES-355, de cor vermelha, foi destruída por Liam Gallagher em seu camarim durante o festival Rock em Seine, perto de Paris.

O grupo se separou após esta briga e foi necessário esperar até este ano para ver os irmãos juntos no palco novamente.

A banda se reuniu para uma turnê mundial, que começou em 4 de julho e terminará em 23 de novembro, e está tendo um grande sucesso.

A guitarra foi vendida muito abaixo de uma estimativa que projetava sua venda em cerca de 500 mil libras (aproximadamente 666 mil dólares ou 3,6 milhões de reais).

O instrumento, restaurado em 2011, já havia sido leiloado em 2022 em Paris por 385 mil euros (cerca de 2,4 milhões de reais).

Por outro lado, as letras manuscritas de Noel Gallagher, incluindo as de seu sucesso "Wonderwall", atingiram as 75.600 libras (cerca de 542,2 mil reais).

Durante o leilão, um par de óculos de sol de Elvis Presley foram vendidos por 75.600 libras.

O famoso chapéu Fedora branco de Michael Jackson, que ele usou no videoclipe de Smooth Criminal, em 1988, foi vendido por 50.400 libras (aproximadamente 361,4 mil reais).

Artefatos de David Bowie, Jimi Hendrix e outras lendas da música também estão incluídos neste leilão, que terminará nesta sexta-feira (24) à noite.

ctx-psr/an/rm/aa