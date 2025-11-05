O amor tóxico nas telas: séries que alertam sobre relações abusivas

Atenção: este texto aborda temas sensíveis como violência doméstica e abuso psicológico, o que pode ser um gatilho para algumas pessoas.

Em um contexto social onde a violência doméstica é uma realidade persistente, narrativas da televisão e do streaming podem ser ferramentas para debater e conscientizar sobre relacionamentos tóxicos.

Longe de romantizar essas situações graves, muitas produções atuais desconstroem a imagem do amor idealizado para expor as dinâmicas de poder, manipulação e abuso que podem se esconder em um relacionamento. Ao acompanhar personagens em situações complexas, o público consegue identificar sinais de alerta que, na vida real, poderiam passar despercebidos.

Essas tramas mostram os padrões de comportamento de um agressor e o ciclo de violência que prende a vítima. Para quem vive uma situação parecida ou conhece alguém que passa por isso, o reconhecimento pode ser o primeiro passo para buscar ajuda e romper com o silêncio.

Leia: Como denunciar violência doméstica? Veja o passo a passo e canais de ajuda.

Séries que servem de alerta

Várias produções disponíveis nos serviços de streaming se destacam por retratar relações abusivas de maneira crua e realista, ajudando a educar o espectador. Cada uma explora diferentes facetas desse grave problema social.

"Big Little Lies" (disponível na Max): o enredo mostra que o abuso físico e psicológico não tem classe social. Por trás da suposta vida perfeita, a personagem Celeste, interpretada por Nicole Kidman, vive um casamento marcado pela violência do marido. A série expõe a dificuldade de sair da relação e o impacto do trauma.

"Justiça por Elas" (disponível na GloboPlay): a série documental discute vários tipos de violência os quais as mulheres são expostas. Expondo os aspectos jurídicos, práticos e emocionais de cada tipo de violência com pesquisadoras sobre o tema das áreas de direito, psicologia e política.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia.

"Maid" (disponível na Netflix): a produção aborda formas de abuso que vão além da agressão física, como o controle financeiro e a manipulação emocional. A jornada da protagonista para escapar do ciclo de violência com a filha pequena ilustra as barreiras sociais que muitas mulheres enfrentam.

É fundamental lembrar que a ficção não substitui o apoio especializado. Se você ou alguém que conhece está em uma situação de abuso, procure ajuda. A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) oferece escuta e acolhimento qualificado. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.