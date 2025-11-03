AC/DC anuncia show único da turnê Power Up no Brasil em 2026
A apresentação da turnê 'Power up', que divulga o álbum de mesmo nome, acontece na terça, 24 de fevereiro, no estádio Morumbis
FOLHAPRESS - Dona dos sucessos "Highway to Hell", "Back in Black" e "Thunderstruck", a banda australiana AC/DC desembarca no Brasil para único show em 2026. A apresentação da turnê "Power up", que divulga o álbum de mesmo nome, acontece na terça, 24 de fevereiro, no estádio Morumbis.
A venda de ingressos começa nesta sexta (7/11), às 10h, na plataforma Ticketmaster. Informações sobre preços e bilheteria ainda não foram divulgadas. A série de shows também passa por outras cidades da América Latina, incluindo Buenos Aires, Santiago e Cidade do México.
Angus Young (guitarra solo), Brian Johnson (vocal), Stevie Young (guitarra base), Matt Laug (bateria) e Chris Chaney (baixo) devem apresentar faixas do disco, lançado em 2020, como "Demon Fire" e "Shot In The Dark". As canções "Rock 'N' Roll Train", "Riff Raff" e "You Shook Me All Night Long" também podem aparecer no setlist.
AC/DC: 'Power up'
Morumbis - pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul
Ingressos: a partir de 7/11 em Ticketmaster