Pitty faz 48 anos: o “reflexo” da carreira de uma das maiores do rock brasileiro
Em um gênero musical historicamente dominado por homens, ela contribuiu para redefinir o espaço das mulheres no rock. Foto: Wikimedia Commons / Prefeitura de Olinda
Priscilla Novaes Leone, conhecida profissionalmente como Pitty, nasceu em Salvador, Bahia, no dia 7 de outubro de 1977. Desde muito jovem, sua vida esteve próxima da música: seu pai era músico e dono de bar, o que a permitiu conviver com canções e artistas desde a infância. Foto: Wikimedia Commons / Carol Wojtyla
Na infância, Pitty viveu em Porto Seguro e recebeu diversas influências musicais. Na adolescência, teve que lidar com a separação da família e, aos 14 anos, começou a trabalhar para ajudar no sustento. Foto: Flickr / Tatu43
Aos 19 anos, ela retornou a Salvador com a mãe e irmão e adotou o apelido “Pitty” dado por amigos. Foto: Flickr / Tatu43
Pitty começou a carreira em bandas de rock e punk como baterista e depois se tornou vocalista da banda Inkoma, com quem gravou um álbum. Foto: Wikimedia Commons / Gabriel Novaes Leone
Em 2002, durante seus estudos em Salvador, foi convidada por Ramos para gravar demos e, posteriormente, assinou com a gravadora Deckdisc. Foto: Flickr / Governo de Sergipe
Seu primeiro single solo foi “Máscara”, lançado em 2003. Rapidamente, a música fez sucesso. Inclusive, fez parte da trilha sonora nacional da novela “Senhora do Destino” da TV Globo. Foto: Reprodução Youtube /Pitty
Das cincos músicas mais tocadas da cantora na plataforma Spotify, quatro são desse álbum: “Teto de Vidro”, “Admirável Chip Novo”, “Semana que Vem” e “Equalize”. Foto: wikimedia commons Gerçois
Em 2005, veio “Anacrônico”, que explorou temas políticos e introspectivos, com canções como “Na Sua Estante”, e “Déjà Vu”. foi lançada a versão DualDisc que trazia documentário, galeria de fotos e clipe, sendo um dos destaques tecnológicos na época. Foto: Divulgação
Em 2009, lançou o álbum “Chiaroscuro”, que trouxe a música “Me Adora”, um dos singles mais emblemáticos de sua carreira. Foto: Divulgação
Entre 2011 e 2014, deu uma pausa na carreira solo e focou em outros tipos de projetos. Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram /@pitty
Retornou com o álbum “SETEVIDAS”, que ficou marcado por uma renovação artística em 2014. Foto: Divulgação
Os álbuns “Admirável Chip Novo (Re)Ativado” e “Espelhos” e, lançados em 2023, celebram os 20 anos de seu primeiro disco e trouxeram uma nova roupagem para temas antigos e versões de músicas que inspiraram Pitty ao longo da vida, respectivamente. Foto: Divulgação
Pitty foi casada com o baterista Daniel Weksler, do NX Zero, de 2010 a 2025. O casal, que se conheceu em 2006, anunciou o término nas redes sociais após 19 anos. Foto: Reprodução Instagram /@pitty
Os dois têm uma filha chamada Madalena Weksler, que nasceu em 2016. Foto: Reprodução Instagram /@pitty
A maternidade inspirou reflexões em sua arte e motivou a produção de um documentário pessoal sobre transformações. Foto: Reprodução Instagram /@pitty
Ao longo da carreira, ela conquistou diversos prêmios, como prêmios MTV Video Music Brasil e Prêmio Multishow. Foto: Reprodução Instagram /@pitty
Pitty recebeu quatro indicações na categoria de Melhor Álbum de Rock Brasileiro ao longo de sua carreira com “Admirável Chip Novo”, “(Des)Concerto ao Vivo”, “A Trupe Delirante no Circo Voador” e “Matriz". Foto: Instagram @pitty
Em 2025, Pitty deu início à sua turnê de despedida com shows por todo o Brasil. Após o encerramento da turnê, ela anunciou uma pausa na carreira para se afastar dos palcos e focar em novos projetos. Foto: Gustavo Paques/Wikimedia Commons
Além de música, Pitty já participou como apresentadora do programa “Saia Justa”, no canal GNT, onde participou de debates sobre temas sociais e culturais. Foto: Reprodução Youtube / Canal GNT