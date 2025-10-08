Assine
Pitty faz 48 anos: o “reflexo” da carreira de uma das maiores do rock brasileiro

  • Em um gênero musical historicamente dominado por homens, ela contribuiu para redefinir o espaço das mulheres no rock.
  • Priscilla Novaes Leone, conhecida profissionalmente como Pitty, nasceu em Salvador, Bahia, no dia 7 de outubro de 1977. Desde muito jovem, sua vida esteve próxima da música: seu pai era músico e dono de bar, o que a permitiu conviver com canções e artistas desde a infância.
  • Na infância, Pitty viveu em Porto Seguro e recebeu diversas influências musicais. Na adolescência, teve que lidar com a separação da família e, aos 14 anos, começou a trabalhar para ajudar no sustento.
  • Aos 19 anos, ela retornou a Salvador com a mãe e irmão e adotou o apelido “Pitty” dado por amigos.
  • Pitty começou a carreira em bandas de rock e punk como baterista e depois se tornou vocalista da banda Inkoma, com quem gravou um álbum.
  • Em 2002, durante seus estudos em Salvador, foi convidada por Ramos para gravar demos e, posteriormente, assinou com a gravadora Deckdisc.
  • Seu primeiro single solo foi “Máscara”, lançado em 2003. Rapidamente, a música fez sucesso. Inclusive, fez parte da trilha sonora nacional da novela “Senhora do Destino” da TV Globo.
  • Das cincos músicas mais tocadas da cantora na plataforma Spotify, quatro são desse álbum: “Teto de Vidro”, “Admirável Chip Novo”, “Semana que Vem” e “Equalize”.
  • Em 2005, veio “Anacrônico”, que explorou temas políticos e introspectivos, com canções como “Na Sua Estante”, e “Déjà Vu”. foi lançada a versão DualDisc que trazia documentário, galeria de fotos e clipe, sendo um dos destaques tecnológicos na época.
  • Em 2009, lançou o álbum “Chiaroscuro”, que trouxe a música “Me Adora”, um dos singles mais emblemáticos de sua carreira.
  • Entre 2011 e 2014, deu uma pausa na carreira solo e focou em outros tipos de projetos.
  • Retornou com o álbum “SETEVIDAS”, que ficou marcado por uma renovação artística em 2014.
  • Os álbuns “Admirável Chip Novo (Re)Ativado” e “Espelhos” e, lançados em 2023, celebram os 20 anos de seu primeiro disco e trouxeram uma nova roupagem para temas antigos e versões de músicas que inspiraram Pitty ao longo da vida, respectivamente.
  • Pitty foi casada com o baterista Daniel Weksler, do NX Zero, de 2010 a 2025. O casal, que se conheceu em 2006, anunciou o término nas redes sociais após 19 anos.
  • Os dois têm uma filha chamada Madalena Weksler, que nasceu em 2016.
  • A maternidade inspirou reflexões em sua arte e motivou a produção de um documentário pessoal sobre transformações.
  • Ao longo da carreira, ela conquistou diversos prêmios, como prêmios MTV Video Music Brasil e Prêmio Multishow.
  • Pitty recebeu quatro indicações na categoria de Melhor Álbum de Rock Brasileiro ao longo de sua carreira com “Admirável Chip Novo”, “(Des)Concerto ao Vivo”, “A Trupe Delirante no Circo Voador” e “Matriz
  • Em 2025, Pitty deu início à sua turnê de despedida com shows por todo o Brasil. Após o encerramento da turnê, ela anunciou uma pausa na carreira para se afastar dos palcos e focar em novos projetos.
  • Além de música, Pitty já participou como apresentadora do programa “Saia Justa”, no canal GNT, onde participou de debates sobre temas sociais e culturais.
