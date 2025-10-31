Despedida de William Bonner: que horas é o último JN com ele?
O último Jornal Nacional com William Bonner na bancada vai ao ar hoje, sexta (31/10). Saiba que horas o JN começa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - William Bonner, 61, deixará nesta sexta-feira (31) o Jornal Nacional (Globo). A âncora apresentará a sua última edição do telejornal antes de passar o bastão para César Tralli, que assume o posto na segunda-feira (3).
A edição final de Bonner está prevista para começar ao vivo, por volta de 20h30, depois da novela "Dona de Mim". Ele e Renata Vasconcellos receberão Tralli ao fim da atração, com direito a homenagens e retrospectivas.
"Vou me mudar também para o Globo Repórter, mas só a partir da temporada do ano que vem. De todos os programas de jornalismo que já existiam na Globo no século passado, em 1986, o Globo Repórter é onde nunca trabalhei', disse Bonner, em setembro.
Tralli se despediu do Jornal Hoje esta sexta-feira (31) na quinta-feira (30), apresentando o jornalista Roberto Kovalick como o novo rosto do telejornal.
