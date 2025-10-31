Assine
overlay
Início Cultura
HOMENAGENS E RETROSPECTIVAS

Despedida de William Bonner: que horas é o último JN com ele?

O último Jornal Nacional com William Bonner na bancada vai ao ar hoje, sexta (31/10). Saiba que horas o JN começa

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
31/10/2025 12:49

compartilhe

SIGA
x
Ao longo de sua carreira, Bonner esteve à frente de coberturas históricas, como os atentados de 11 de setembro de 2001 e a morte de figuras importantes, como o Papa João Paulo II, em 2005.
Ao longo de sua carreira, Bonner esteve à frente de coberturas históricas, como os atentados de 11 de setembro de 2001 e a morte de figuras importantes, como o Papa João Paulo II, em 2005. crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - William Bonner, 61, deixará nesta sexta-feira (31) o Jornal Nacional (Globo). A âncora apresentará a sua última edição do telejornal antes de passar o bastão para César Tralli, que assume o posto na segunda-feira (3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A edição final de Bonner está prevista para começar ao vivo, por volta de 20h30, depois da novela "Dona de Mim". Ele e Renata Vasconcellos receberão Tralli ao fim da atração, com direito a homenagens e retrospectivas.

Leia Mais

"Vou me mudar também para o Globo Repórter, mas só a partir da temporada do ano que vem. De todos os programas de jornalismo que já existiam na Globo no século passado, em 1986, o Globo Repórter é onde nunca trabalhei', disse Bonner, em setembro.  

Tralli se despediu do Jornal Hoje esta sexta-feira (31) na quinta-feira (30), apresentando o jornalista Roberto Kovalick como o novo rosto do telejornal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

cultura jn tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay