Segunda temporada de 'Ninguém quer' traz desafios para Joanne e Noah

“E foram felizes para sempre” é como a maioria das comédias românticas costuma terminar. No caso da série “Ninguém quer”, isso até poderia ser verdade, se ela tivesse ficado na primeira temporada.



Na segunda leva de episódios, disponível na Netflix, o que conduz a trama são os desafios que a realidade impõe a qualquer casal que pretende continuar junto, ainda mais formado por duas pessoas com tantas diferenças.



“Eles se escolheram no final da primeira temporada, e a segunda temporada estava cheia de oportunidades”, comenta Kristen Bell, que interpreta a podcaster agnóstica Joanne. “Agora temos de organizar onde guardamos nossas escovas de dentes, como vamos conhecer a família um do outro, como integrar nossos amigos e que tipo de compromisso queremos ter”, afirma.



“São todas essas coisas que acontecem depois dos primeiros três meses de um relacionamento. Acredite ou não, elas são muito mais interessantes e muito mais engraçadas do que as que acontecem nos primeiros três meses.”



Adam Brody, que dá vida ao agora ex-rabino Noah, conta que as visões divergentes dos protagonistas sobre religião não são assunto pacificado. Joanne chegou a pensar em se converter ao judaísmo para ficar com ele, mas desistiu. Com isso, Noah acabou deixando o posto de líder religioso para que eles pudessem viver esse amor.



“Houve uma pequena falha de comunicação ou uma falta de debate sobre: nós adiamos a questão religiosa? Ou decidimos? Você decidiu? E estamos bem? Isso ainda não acabou. Eu diria que essa continua sendo a maior questão a ser resolvida”, afirma o ator.



“Na temporada passada, eles conversaram sobre isso na medida em que conseguiram lidar”, comenta Bell. “Lidaram da maneira que eram emocionalmente capazes, mas não se aprofundaram em muitos detalhes, e isso voltará para assombrá-los.”



A dissonância acaba trazendo questões para ambos. “No trabalho, ele está frustrado e à deriva”, exemplifica Brody. “Vou perder a minha identidade quando me unir a essa pessoa?”, questiona Bell.

Emmy e Globo de Ouro



Indicados ao Emmy e ao Globo de Ouro, os atores avaliam que o sucesso da série se dá por levar a fórmula da comédia romântica a outro patamar.



“Não quero dizer com isso que comédia romântica seja um rótulo ruim, assisto a todas e me fazem bem, mas a série trouxe um enorme senso de vida real e o aplicou a essa estrutura”, diz Bell.



“A maneira como a série atualizou o gênero o deixou um pouco mais fundamentado”, afirma Brody. “Ainda temos a estrutura e aqueles personagens um tanto arquetípicos. Mas com um conceito elevado de vida real no centro disso”, observa o ator.

“NINGUÉM QUER”



• Segunda temporada, com 10 episódios. Série disponível na Netflix.