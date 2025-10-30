'Como nascem os relâmpagos?' será aberta amanhã na galeria Mama Cadela
Exposição coletiva, que marca parceria inédita com o Festival Durante, começa nesta sexta (31/10). Programação inclui performance, pintura, grafite e oficinas
compartilheSIGA
O Centro Cultural Mama Cadela (Rua Pouso Alegre, 2.048, Horto), na Zona Leste de BH, recebe a exposição coletiva “Como nascem os relâmpagos?”, que será aberta nesta sexta-feira (31/10), às 19h e prossegue até domingo (2/11), em parceria inédita com a 15ª edição do Festival Durante, que apresenta a ação “Trupica, mas não”, misturando performance, pintura, grafite e crochê.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O evento conta com oficina, roda de conversa e apresentação da DJ Larissinha. Reunindo trabalhos de seis artistas – Ártemis, Priscapaes, Fhero, Gustavo Machado, Line Lemos e Mariana Zani, curadora –, a ideia é propor o diálogo entre corpo, gesto, memória e território.
Amanhã, após a abertura, haverá a performance “Durante”, das 19h30 às 21h, com participação dos artistas Shima, Gus, Renata Mara e Perla. Em seguida, haverá roda de conversa mediada por Cesco Napoli, produtor do festival ao lado de Mariana Castanheira.
No sábado (1º/11), será realizada a oficina “Pintura a partir de um registro afetivo” por Ártemis e Line Lemos, das 15h às 17h, ao valor de R$ 50 (inscrições: https://www.even3.com.br). Na sequência, das 17h às 20h, haverá apresentação da DJ Larissinha.
No domingo, a programação começa às 14h, com mesa de desenho, e se encerra às 16h, com a performance “Colo”, de Artemis e Ítalo Augusto. Entrada franca em todas as atividades, exceto na oficina de pintura.