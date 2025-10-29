Lô Borges segue internado em BH, com melhoria nos parâmetros clínicos

Internado há 12 dias em hospital de Belo Horizonte, o cantor e compositor Lô Borges continua no CTI e sem previsão de alta.

Mesmo com o quadro bastante delicado, seus parâmetros clínicos melhoraram. Foi o que informou a família do músico ao Estado de Minas. “Continuamos crendo em sua plena recuperação”.

Aos 73 anos, Lô foi internado às pressas na sexta (17/10) diante de um quadro de intoxicação medicamentosa. No último sábado (25/10), ele passou por uma traqueostomia para “oferecer mais conforto e manter a ventilação mecânica”.

Um dos músicos mais prolíficos da geração Clube da Esquina, Lô tem 53 anos de carreira. Seus primeiros álbuns foram lançados em 1972: “Clube da esquina”, o antológico disco duplo gravado com Milton Nascimento, e “Lô Borges”, o chamado “disco do tênis”, que marcou sua estreia solo.

Desde 2019 Lô vem lançado um álbum de inéditas por ano. O trabalho de 2025, que saiu em agosto, é “Céu de giz”, gravado em parceria com Zeca Baleiro.