De férias no Brasil, Rod Stewart visita Cristo e curte o Rio de Janeiro
A última vez que ele havia estado no Brasil foi em 2023, quando se apresentou duas vezes em São Paulo, em show com participação de Ivete Sangalo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -O cantor inglês Rod Stewart, 80, curre férias no Brasil e tem curtido o Rio de Janeiro com a mulher, Penny Lancaster, e o filho Alastair Wallace.
No último final de semana, ele foi até o Cristo Redentor, posou e tirou fotos com fãs. Pelo Instagram, Penny também mostrou que tem gostado de tomar caipirinha, bebida típica do país.
O artista está hospedado no Hotel Fasano, na orla de Ipanema. A última vez que ele havia pisado em solo brasileiro foi em 2023, quando fez duas apresentações em São Paulo em show com participação de Ivete Sangalo.
O perfil do Cristo no Instagram homenageou e agradeceu pela visita. "Foi uma honra fazer parte desse momento do astro do rock. Um dos momentos mais icônicos".