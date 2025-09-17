Transformações urbanas avançam na orla do bairro de Ipanema

O bairro de Ipanema passa a integrar um novo projeto imobiliário em sua orla. O empreendimento está localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro e insere-se em um contexto de adensamento qualificado, em linha com as diretrizes do Plano Diretor da cidade, aprovado em 2023 pela Câmara Municipal.

Dados recentes do mercado apontam que, no primeiro semestre de 2025, o Valor Geral de Vendas (VGV) dos empreendimentos lançados no município atingiu R$ 6,1 bilhões, com incremento de 22,6% sobre o mesmo período do ano anterior, conforme registros da Sinduscon Rio e ADEMI-RJ. Segundo Marcos Saceanu, presidente da ADEMI-RJ, “manter esse ritmo de crescimento não é simples, mas resulta de mudanças estruturais, sobretudo da modernização promovida pelo Plano Diretor”.

No plano urbanístico, o projeto Orla Ipanema incorpora medidas de conforto ambiental como ventilação natural, iluminação cruzada e aproveitamento de espaços comuns, priorizando a harmonia com o entorno imediato.

O entorno imediato do Orla Ipanema Residencial oferece conectividade urbana, com acesso próximo a transporte público, ciclovias, comércio e lazer, reforçando o valor locacional do bairro. Paralelamente, ações municipais de requalificação da orla como melhoria de calçadões, iluminação urbana e acessibilidade criam um cenário de integração entre espaços residenciais e urbanos.

