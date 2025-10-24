Casa Branca vive tensão na terceira temporada de 'A diplomata'

“As siglas das agências governamentais ficam um pouco mais fáceis”, diverte-se Keri Russell, ao falar sobre como é estar de volta para a terceira temporada de “A diplomata” (Netflix).

A atriz, que dá vida a Kate Wyler, embaixadora americana em Londres, conta que já aprendeu violoncelo para um trabalho e andou a cavalo com caubóis canadenses para outro, mas o conhecimento adquirido nesta série foi diferente. “Aqui estamos apenas consumidos com a forma como o governo funciona e como nos relacionamos com outros países. Acho especialmente interessante.”

Ela diz que, para se preparar, conheceu Samantha Power, que foi embaixadora dos EUA na ONU durante o governo Barack Obama. “São servidores públicos incríveis, então me sinto honrada e orgulhosa em contar qualquer pequena parte que possamos de suas histórias”, afirma.

Sobre a relação de Kate com Hal Wyler, o marido da personagem, ela destaca a dinâmica entre eles. “Adoro como são inteligentes e igualmente mesquinhos um com o outro. É muito prazeroso, é simplesmente a coisa mais divertida que já fiz. Fico animada para ler os episódios.”

A terceira temporada acompanha os desdobramentos da morte do presidente americano William Rayburn (Michael McKean). “Adoro para onde vai a nova temporada. E amo a humilhação pessoal e a devastação que acontece com a Kate”, comenta, sem dar detalhes.

Allison Janney, que vive a vice-presidente Grace Penn e terá participação de grande destaque na nova temporada, elogia sua personagem.“Esta mulher é incrivelmente capaz e pronta para estar onde está dentro da Casa Branca.” E garante: “Subestimada durante toda sua carreira, ela sabe qual é o jogo e sabe como você tem de jogá-lo. Mas acho que é apenas uma mulher que está tomando decisões realmente difíceis e duras, que qualquer homem tomaria, mas, por ser mulher, é julgada severamente por isso.”

Criadora da série, Debora Cahn diz que é difícil imaginar a superação do que foi idealizado como ápice da rodada anterior. “Sempre parece que mal sobrevivemos. Saímos de uma temporada pensando: 'Meu Deus, que coisa mais louca aconteceu'. Só então você percebe que diz isso sobre cada temporada de televisão que faz.”

Cahn considera desafiador antecipar como estará o mundo quando o que ela está escrevendo for ao ar (a quarta temporada já foi confirmada). “É difícil, porque estamos roteirizando algo que só vai passar daqui a dois anos. É difícil prever exatamente como estaremos”, afirma. “Esperamos que as coisas melhorem, ou ao menos não piorem, mas os conflitos básicos com os quais as pessoas dessa área lidam permanecem os mesmos.”

“A DIPLOMATA”



• A terceira temporada, com oito episódios, está disponível na Netflix