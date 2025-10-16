Assine
overlay
Início Cultura
Literatura

AML discute travestilidades e transexualidades neste sábado (18/10)

Vereadora Juhlia Santos e professor Marco Aurélio Prado são os convidados de debate na Academia Mineira de Letras, com entrada franca

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Vereadora Juhlia Santos sorri
Juhlia Santos é convidada do projeto Sábados Feministas, no próximo fim de semana crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

“Transexualidades e travestilidades: despatologizar o olhar é preciso”. Este é o tema do debate que será realizado sábado (18/10), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes), promoção da instituição e do movimento Quem Ama Não Mata.

Leia Mais

 

Por que o corpo trans incomoda tanto os conservadores? O que fazer diante da rejeição que, muitas vezes, leva à violência? Questões assim passarão pelo crivo da vereadora e pesquisadora Juhlia Santos (PSOL) e de Marco Aurélio Máximo Prado, professor do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenador do Nuh – Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT+.

Outro tema será o papel do transfeminismo na ampliação da luta feminista. “O transfeminismo não apenas modifica, mas aprofunda a noção de feminismo ao evidenciar que a sua luta é pela autodeterminação de todos os corpos e gêneros”, destaca Juhlia Santos.

Tópicos relacionados:

academia-mineira-de-letras literatura transexual transexualidade travesti

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay