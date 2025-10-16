Rui Moreira e Jorge dos Anjos são doutores pela UFMG

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

O bailarino e coreógrafo Rui Moreira, o artista visual Jorge dos Anjos, o mestre de capoeira João Angoleiro e o escritor indígena Kanatyo Pataxó vão receber o Diploma de Doutorado por Notório Saber pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nesta quinta-feira (16/10), às 11h15, no campus Pampulha.

Desde 2020, a instituição concede o título “a pessoas com alta qualificação, cuja contribuição seja reconhecidamente significativa e socialmente relevante”. A cerimônia é aberta ao público.



“Receber essa notícia foi como sentir o corpo inteiro respirar junto com a minha história”, diz Rui Moreira. “Não é apenas uma homenagem, é uma afirmação de que trajetórias construídas nos palcos, nas ruas e nas travessias também têm valor acadêmico, epistemológico e político”, ressalta o bailarino e coreógrafo, destacando que a homenagem amplia as fronteiras do que se entende por saber, além de “reconhecer a potência das práticas e dos corpos que constroem conhecimento em todas as suas ações”.

Formado em dança moderna, balé clássico, dança popular brasileira e dança contemporânea africana, Rui Moreira já foi agraciado com a Medalha da Inconfidência pelo governo do estado em reconhecimento à sua atuação artística e social no Brasil e em outros países. Ao longo dos mais de 30 anos de carreira, ganhou projeção em importantes companhias de dança. Entre elas, Cisne Negro Cia. de Dança, Balé da Cidade de São Paulo, São Paulo Companhia de Dança, Cia. SeráQuê?, a francesa Cia. Azanie e Grupo Corpo.

“A instituição universidade é um organismo em evolução constante e busca – ou é provocada – a ouvir mais e mais sobre os diversos corpos que ela frequenta ou são elementos de estudos. Os corpos são resultado de vivências, portanto precisa-se ouvir mais os corpos. Não como instrumento, mas como pensamento. A dança carrega saberes que nascem da experiência, da escuta do tempo e da relação com o outro”, afirma Moreira.



Estética afro

O artista plástico mineiro Jorge dos Anjos, desde a década de 1970, pesquisa e desenvolve possibilidades expressivas nas artes visuais, explorando linha, cor, aço, pedra, madeira, pólvora, plástico, borracha, marcas de ferro e fogo no feltro, com trabalho marcado por símbolos e estéticas afrodescendentes e concretistas. Suas obras compõem acervos da Pinacoteca de São Paulo, Penn Museum (EUA) e Instituto Inhotim.

Mestre João Angoleiro estudou dança africana moderna com o senegalês Mamour-Ba e fundou o grupo de capoeira Eu Sou Angoleiro, dedicado à prática, pesquisa e difusão da capoeira angola.

Kanatyo Pataxoop é educador, escritor, compositor e cacique pataxoop da aldeia Muã Mimatxi, em Itapecerica, no Centro-Oeste mineiro. Atua na preservação da língua e da cultura pataxoop, baseando-se em “desenhos narrativas” fundamentados na cosmovisão indígena e relação com a natureza.



DOUTORADO POR NOTÓRIO SABER

Entrega de diplomas nesta quinta-feira (16/10), às 11h15, no Auditório A104 do CAD-2, do campus Pampulha (Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, São Luís). Entrada franca.